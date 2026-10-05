Elképesztő csalással döntött „személyes rekordot” egy fitneszinfluenszer

Egy kínai fitneszinfluenszer saját csúccsal büszkélkedett a berlini maraton után, csakhogy hamar kiderült: a verseny egy részét nem futva teljesítette. Abeeeert a táv vége felé biciklin fotózták le, a maratoni csalás pedig gyorsan komoly felháborodást váltott ki.

Csalással döntött személyes rekordot a kínai fitneszinfluenszer (illusztráció) Forrás: Pexels

Csalással döntött rekordot egy kínai fitneszinfluenszer

A mintegy 530 ezer követővel rendelkező fitneszinfluenszer a 2026-os berlini maratonon indult, majd a célba érés után személyes rekordjáról számolt be. Futók azonban felfigyeltek arra, hogy az eredményében volt egy különösen gyors szakasz.

A versenyek szabálytalanságait figyelő Official Marathon Time Integrity Unit olyan képeket tett közzé, amelyeken Abeeeer a 38. kilométer környékén biciklin látható. Éppen a 35 és 40 kilométer közötti szakasz lett a kínai influenszer leggyorsabb részideje.

Abeeeer október 3-án nyilvánosan bocsánatot kért.

Elismerte, hogy megszegte a szabályokat, a versenyről szóló beszámolójában fontos részleteket hallgatott el, és tisztességtelenül járt el.

Azt is közölte, hogy rosszulléte nem mentség arra, hogy biciklivel teljesítette a maraton egy részét. A berlini maratonról szóló korábbi bejegyzéseit azóta eltávolította – írta meg a Dimsum Daily hongkongi hírportál.