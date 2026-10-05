13 éves fiút béreltek fel egy motorosbanda vezérének megölésére Hamburgban

Pisztolyt és 50 lőszert kapott, majd Hamburgba indult egy 13 éves holland fiú, hogy megöljön egy Hells Angels-vezért. A vádirat szerint a gyerek a Snapchaten keresztül vállalta el a megbízást. A rendőrök azonban még időben elfogták – olvasható a Bild oldalán.

Rendőrségi akció egy hamburgi gyártelepen

Fotó: BODO MARKS / DPA/AFP

A felkavaró ügy egy nagyobb alvilági konfliktus része: a hamburgi Hells Angels és egy libanoni nagycsalád környezetéhez köthető személyek között drogkereskedelem, pénzmosás, védelmi pénzek és bérgyilkosságok miatt robbant ki háború.

Amszterdamból indult a merényletre készülő fiú

A nyomozás szerint 2026 tavaszán az El Zein nagycsalád környezetéhez köthető emberek bérgyilkost kerestek a 33 éves hamburgi Hells Angels-vezér, Mesut S. megölésére. Végül egy mindössze 13 éves fiút szerveztek be.

A fiú eltűnt az amszterdami otthonából, majd Hamburg felé indult.

Az anyja kereste, a német rendőrök pedig végül St. Pauliban igazoltatták, így megakadályozták a tervezett merényletet.

A Bild riportere szerint a szervezett bűnözésben nem véletlenül alkalmaznak gyerekeket:

őket a koruk miatt sokkal nehezebb felelősségre vonni.

A fiú Németországban még nem büntethető, ezért átadták a holland hatóságoknak. A feltételezett megbízóiról nem beszélt.

Mesut S.-t, a Hells Angels hamburgi vezetőjét több alkalommal is megpróbálták megölni. Egy újabb meghiúsult merénylet után két gyanúsított a közösségi médiában is bocsánatot kért a történtekért.

Két ember halt meg a hamburgi alvilági háborúban

A 13 éves fiú története azonban csak a kezdete volt a véres leszámolásoknak.

Szeptember 1-jén egy hamburgi ipari telephelyen lövések dördültek, a támadásban pedig két ember meghalt.

Rendőrök a hamburgi ipari telephelyen, ahol szeptember 1-jén két ember vesztette életét a lövöldözésben.

Fotó: BODO MARKS / DPA/AFP

A rendőrség most azt próbálja feltárni, kik állnak az egyes esetek hátterében, és pontosan milyen kapcsolat van az érintett csoportok között. Az ügyben három német tartományt érintő különleges nyomozócsoport dolgozik.

A Bild riportere szerint azonban az alvilági háborúnak ezzel még nincs vége:

egy ilyen súlyos leszámolás után újabb megtorlás következhet.

Korábban egy másik döbbenetes esetről is beszámoltunk: egy fodrásznő a Tinderen keresett bérgyilkost, hogy megölje az exét és annak lányát.