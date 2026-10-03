Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan a „Lex Kubatov" első áldozata, 27 év után távozik a magyar sportvezető

Rendkívüli

Sokan nem is tudják, hogy tilos: félmilliós bírság jár érte, ha az erdőben ezt teszed!

FlyDubai

A Flydubai másodpilótája baltával támadt a kapitányra – újabb részletek derültek ki a pilótafülkében zajló drámáról

11 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
2026. szeptember 30-án több ezer métert zuhant egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító, miután súlyos incidens történt a pilótafülkében. Az esetről azóta újabb részletek derültek ki: a Flydubai másodpilótája egy vészhelyzeti baltával támadt a kapitányra, majd megpróbálta átvenni az irányítást a repülőgép felett – közölte az Egyesült Arab Emírségek főügyésze.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FlyDubairepülőgépmásodpilóta

Vészhelyzeti baltával támadt a kapitányra a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó FZ1073-as járatának másodpilótája, majd megpróbálta átvenni az irányítást a repülőgép felett – közölte szombaton az Egyesült Arab Emírségek főügyésze. Az emírségekbeli hatóságok terrorcselekmény-kísérletként vizsgálják a történteket. 

A Flydubai kapitánya, Smit Machchhar a kórházból beszélt videóhívásban Narendra Modi indiai miniszterelnökkel This screengrab of video footage released by the Narendra Modi YouTube Channel on October 2, 2026 shows India's Prime Minister Narendra Modi (R) making a video call with flydubai pilot Smit Machchhar, as he is recovering in a hospital in the United Arab Emirates. Indian Prime Minister Narendra Modi said the actions of flydubai captain Smit Machchhar, who was attacked mid-air by his co-pilot during a flight from Dubai to Tel Aviv, had helped save hundreds of lives and averted "a great tragedy". (Photo by NARENDRA MODI YOUTUBE CHANNEL / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Narendra Modi YouTube Channel " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A Flydubai kapitánya, Smit Machchhar a kórházból beszélt videóhívásban Narendra Modi indiai miniszterelnökkel
Fotó: - / NARENDRA MODI YOUTUBE CHANNEL

A több mint 170 embert szállító repülőgép szeptember 30-án indult Dubajból Tel-Avivba. Mintegy két és fél órával a felszállás után, Szaúd-Arábia légterében a gép hirtelen meredeken süllyedni kezdett. Alig több mint fél perc alatt több mint 16 ezer lábat, vagyis csaknem ötezer métert veszített a magasságából.

A repülőgépről először a 7700-as, általános vészhelyzetet jelző transzponderkódot adták le, majd 7500-as kódra váltottak, amely jogellenes beavatkozást jelez. 

Baltával támadt a Flydubai kapitányára a másodpilóta

Az Egyesült Arab Emírségek főügyészének közlése szerint a másodpilóta a pilótafülkében egy vészhelyzeti baltával támadt Smit Machchhar kapitányra, majd megpróbálta megszerezni az irányítást a repülőgép felett. Az ilyen eszközt vészhelyzet esetére tartják a pilótafülkében. 

A sérült kapitánynak sikerült kinyitnia a pilótafülke ajtaját, így az utasok bejuthattak és közbeavatkozhattak. Az egyik utas később arról számolt be, hogy a támadó a repülőgép műszereit is megpróbálta megrongálni. A férfit végül lefogták és kivitték a pilótafülkéből. 

A gép irányítását ezt követően a fedélzeten tartózkodó tartalék pilóták vették át, és biztonságosan leszálltak a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén. A támadással gyanúsított másodpilótát őrizetbe vették, majd az Egyesült Arab Emírségekbe szállították. 

Vizsgálják a támadás indítékát

A Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva Hammam al-Hammami ománi állampolgárként azonosította a másodpilótát. Az emírségekbeli hatóságok ugyanakkor nyilvánosan nem közölték a nevét. 

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt állította, hogy a férfi radikális iszlamista befolyás alá került, és szerinte öngyilkossági szándéka is lehetett. Az indíték vizsgálata azonban továbbra is folyamatban van. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai azt is vizsgálják, hogy a történtek mögött állt-e előre megtervezett terrorista szándék, illetve volt-e a gyanúsítottnak bármilyen kapcsolata más személyekkel vagy szervezetekkel. 

A megsérült kapitány állapota stabil

A támadásban megsérült Smit Machchhart először egy közeli kórházba vitték, majd Abu-Dzabiba szállították. India egyesült arab emírségekbeli nagykövetségének tájékoztatása szerint a pilóta jó állapotban van és lábadozik.

A kapitány a BBC-nek arról beszélt, hogy sérülten feküdt a pilótafülke padlóján, amikor felismerte, hogy a repülőgép süllyed, ezért cselekednie kellett. 

Azt mondtam magamnak, hogy még egyszer, utoljára megpróbálom belülről kinyitni az ajtót

– idézte fel Smit Machchhar. A kapitánynak végül sikerült kinyitnia az ajtót, így az utasok bejuthattak a pilótafülkébe.

Az ügyben az Egyesült Arab Emírségek vezeti a vizsgálatot, amelyben izraeli hatóságok is részt vesznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!