A Flydubai másodpilótája baltával támadt a kapitányra – újabb részletek derültek ki a pilótafülkében zajló drámáról

Vészhelyzeti baltával támadt a kapitányra a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó FZ1073-as járatának másodpilótája, majd megpróbálta átvenni az irányítást a repülőgép felett – közölte szombaton az Egyesült Arab Emírségek főügyésze. Az emírségekbeli hatóságok terrorcselekmény-kísérletként vizsgálják a történteket.

A Flydubai kapitánya, Smit Machchhar a kórházból beszélt videóhívásban Narendra Modi indiai miniszterelnökkel

Fotó: - / NARENDRA MODI YOUTUBE CHANNEL

A több mint 170 embert szállító repülőgép szeptember 30-án indult Dubajból Tel-Avivba. Mintegy két és fél órával a felszállás után, Szaúd-Arábia légterében a gép hirtelen meredeken süllyedni kezdett. Alig több mint fél perc alatt több mint 16 ezer lábat, vagyis csaknem ötezer métert veszített a magasságából.

A repülőgépről először a 7700-as, általános vészhelyzetet jelző transzponderkódot adták le, majd 7500-as kódra váltottak, amely jogellenes beavatkozást jelez.

Baltával támadt a Flydubai kapitányára a másodpilóta

Az Egyesült Arab Emírségek főügyészének közlése szerint a másodpilóta a pilótafülkében egy vészhelyzeti baltával támadt Smit Machchhar kapitányra, majd megpróbálta megszerezni az irányítást a repülőgép felett. Az ilyen eszközt vészhelyzet esetére tartják a pilótafülkében.

A sérült kapitánynak sikerült kinyitnia a pilótafülke ajtaját, így az utasok bejuthattak és közbeavatkozhattak. Az egyik utas később arról számolt be, hogy a támadó a repülőgép műszereit is megpróbálta megrongálni. A férfit végül lefogták és kivitték a pilótafülkéből.

A gép irányítását ezt követően a fedélzeten tartózkodó tartalék pilóták vették át, és biztonságosan leszálltak a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén. A támadással gyanúsított másodpilótát őrizetbe vették, majd az Egyesült Arab Emírségekbe szállították.

Vizsgálják a támadás indítékát

A Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva Hammam al-Hammami ománi állampolgárként azonosította a másodpilótát. Az emírségekbeli hatóságok ugyanakkor nyilvánosan nem közölték a nevét.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt állította, hogy a férfi radikális iszlamista befolyás alá került, és szerinte öngyilkossági szándéka is lehetett. Az indíték vizsgálata azonban továbbra is folyamatban van. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai azt is vizsgálják, hogy a történtek mögött állt-e előre megtervezett terrorista szándék, illetve volt-e a gyanúsítottnak bármilyen kapcsolata más személyekkel vagy szervezetekkel.

A megsérült kapitány állapota stabil A támadásban megsérült Smit Machchhart először egy közeli kórházba vitték, majd Abu-Dzabiba szállították. India egyesült arab emírségekbeli nagykövetségének tájékoztatása szerint a pilóta jó állapotban van és lábadozik.

A kapitány a BBC-nek arról beszélt, hogy sérülten feküdt a pilótafülke padlóján, amikor felismerte, hogy a repülőgép süllyed, ezért cselekednie kellett.

Azt mondtam magamnak, hogy még egyszer, utoljára megpróbálom belülről kinyitni az ajtót

– idézte fel Smit Machchhar. A kapitánynak végül sikerült kinyitnia az ajtót, így az utasok bejuthattak a pilótafülkébe.