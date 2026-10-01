Újabb súlyos részletek derültek ki a Flydubai gépén terrortámadást elkövető pilótáról

Egy kollégája vallási szélsőségesként jellemezte azt az ománi pilótát, aki a gyanú szerint megkéselte társát, majd megpróbálta eltéríteni a Flydubai Tel-Avivba tartó járatát. Izrael most azt vizsgálja, hogyan kerülhetett a férfi egyáltalán az Izraelbe tartó repülőgép személyzetébe. A pilótával korábban együtt dolgozó férfi az izraeli Channel 16-nak azt mondta, kollégája a vallási előírásokat a környezeténél jóval szigorúbban követte. Elmondása szerint sokat imádkozott, és nőkkel sem volt hajlandó kezet fogni – írja a Daily Mail.

Flydubai pilóta: súlyos részletek derültek ki a terrortámadásról Fotó: SAMIR ABDALHADE / ANADOLU

A Flydubai pilótájának támadása után 14 ezer lábat zuhant a repülőgép

Az izraeli hatóságok azt is vizsgálják, hogyan kapott engedélyt a Tel-Avivba tartó járatra az ománi állampolgár, miközben Ománnak nincs diplomáciai kapcsolata Izraellel, a külföldi személyzet belépését pedig szigorúan ellenőrzik. Az újabb beszámolók szerint a támadó megkéselte a kapitányt, majd megpróbálta átvenni az irányítást a repülőgép felett. A gép eközben mindössze 29 másodperc alatt mintegy 14 ezer lábat zuhant.

A másodpilótát végül utasok és a személyzet tagjai fékezték meg. A súlyosan megsérült kapitány eközben a pilótafülke padlóján feküdt, az irányítás visszaszerzésében pedig a hírek szerint egy szolgálaton kívüli brit pilóta is segíthetett.

A járat előbb 7700-as általános vészjelzést, majd rövid időre 7500-as kódot adott le, amely jogellenes beavatkozást, például gépeltérítést jelez. A repülőgép végül a szaúd-arábiai Tabukban landolt. A Flydubai az eset kivizsgálásáig leállította Izraelbe tartó és onnan induló járatait.