Halálbüntetést kaphat a terrortámadásra készülő Flydubai másodpilótája

A Flydubai 29 éves ománi másodpilótája, Hamam al-Hammami ellen az Egyesült Arab Emírségekben folyik vizsgálat, miután a gyanú szerint egy utasszállító repülőgép felett akarta átvenni az irányítást. Egy magas rangú emírségekbeli forrás szerint a férfira akár halálbüntetés is várhat, a nyomozás és az esetleges büntetőeljárás azonban még nem zárult le – tájékoztat a ynetnews.
Az ügyben Hamad Saif Al Shamsi, az Egyesült Arab Emírségek főügyésze felügyeli a vizsgálatot. A lap értesülése szerint az eljárásba izraeli légiközlekedési szakértők és a Moszad munkatársai mellett szaúdi és ománi hírszerzési tisztviselők, valamint amerikai hírszerző szervezetek képviselői is bekapcsolódtak.
A Flydubai járatát izraeli célpontnak vezethette volna
A vizsgálat során azt próbálják tisztázni, hogy al-Hammami valóban megpróbálta-e átvenni az irányítást az indiai kapitánytól, illetve milyen céllal tette volna ezt. A nyomozásból származó információk szerint felmerült, hogy a repülőgépet egy izraeli toronyháznak akarta vezetni, a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások mintájára.
A feltételezett célpont a tel-avivi Azrieli-tornyok lehettek. Ezek az információk egyelőre a vizsgálat részét képezik, az ügyben jogerős bírósági döntés nem született.
A hatóságok emellett azt is vizsgálják, hogyan kerülhetett a férfi a légitársasághoz. A beszámoló szerint al-Hammamit korábban levették a repülési feladatokról az Oman Airnél, miután szélsőséges tartalmakat találtak nála. Ezt követően adminisztratív munkakörbe helyezték, majd elbocsátották.
Később Marokkóba költözött, Szíriában is járt, majd a Flydubai alkalmazta. A társaságnál mintegy nyolc hónapig dolgozott, ezalatt több tucatszor repült Izraelbe, legutóbb néhány nappal az incidens előtt.
A pilóta felvételének körülményeit is vizsgálják
A nyomozás arra is kiterjed, hogy ki vett részt al-Hammami felvételében, milyen háttérellenőrzést végeztek, és hogyan alkalmazhatták ilyen rövid idő alatt. A hatóságok a férfi szíriai utazásait, valamint esetleges szélsőséges kapcsolatait is vizsgálják.
Egy magas rangú emírségekbeli forrás szerint az eset súlyos biztonsági mulasztásra utalhat. Mint mondta, a világszerte tapasztalható pilótahiány miatt a légitársaságokra jelentős nyomás nehezedik, hogy gyorsan találjanak megfelelően képzett munkavállalókat.
Elképzelhetetlen, hogy tudatosan alkalmaznánk egy terroristát egy légitársaságnál
– fogalmazott a forrás, aki szerint ugyanakkor „rendkívül súlyos mulasztás” történhetett.
A beszámoló szerint Omán nem továbbította az al-Hammamival kapcsolatos korábbi aggályokat az Egyesült Arab Emírségeknek, míg az emírségekbeli háttérellenőrzés sem tárta fel azokat. Az eset Izraelben is szigorúbb ellenőrzésekhez vezethet a külföldi légitársaságok személyzetével kapcsolatban.
Akár halálbüntetés is várhat a Flydubai másodpilótájára
Az emírségekbeli forrás szerint al-Hammami a nyomozás és az azt követő jogi eljárás lezárása után akár halálbüntetést is kaphat. Az incidensben egyetlen utas sem vesztette életét. A büntetésről ugyanakkor bíróságnak kell döntenie, így annak kimenetele jelenleg nem tekinthető eldöntöttnek. A hatóságok továbbra is azt vizsgálják, voltak-e segítői a férfinak, illetve kapcsolatban állhatott-e olyan szélsőséges körökkel, amelyek szerepet játszhattak a radikalizálódásában.