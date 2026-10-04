Halálbüntetést kaphat a terrortámadásra készülő Flydubai másodpilótája

A Flydubai 29 éves ománi másodpilótája, Hamam al-Hammami ellen az Egyesült Arab Emírségekben folyik vizsgálat, miután a gyanú szerint egy utasszállító repülőgép felett akarta átvenni az irányítást. Egy magas rangú emírségekbeli forrás szerint a férfira akár halálbüntetés is várhat, a nyomozás és az esetleges büntetőeljárás azonban még nem zárult le – tájékoztat a ynetnews.

A Flydubai alkalmazottjának felvételi körülményeit és korábbi munkahelyének információit is vizsgálják

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Az ügyben Hamad Saif Al Shamsi, az Egyesült Arab Emírségek főügyésze felügyeli a vizsgálatot. A lap értesülése szerint az eljárásba izraeli légiközlekedési szakértők és a Moszad munkatársai mellett szaúdi és ománi hírszerzési tisztviselők, valamint amerikai hírszerző szervezetek képviselői is bekapcsolódtak.

A Flydubai járatát izraeli célpontnak vezethette volna

A vizsgálat során azt próbálják tisztázni, hogy al-Hammami valóban megpróbálta-e átvenni az irányítást az indiai kapitánytól, illetve milyen céllal tette volna ezt. A nyomozásból származó információk szerint felmerült, hogy a repülőgépet egy izraeli toronyháznak akarta vezetni, a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások mintájára.

A feltételezett célpont a tel-avivi Azrieli-tornyok lehettek. Ezek az információk egyelőre a vizsgálat részét képezik, az ügyben jogerős bírósági döntés nem született.

A hatóságok emellett azt is vizsgálják, hogyan kerülhetett a férfi a légitársasághoz. A beszámoló szerint al-Hammamit korábban levették a repülési feladatokról az Oman Airnél, miután szélsőséges tartalmakat találtak nála. Ezt követően adminisztratív munkakörbe helyezték, majd elbocsátották.

Később Marokkóba költözött, Szíriában is járt, majd a Flydubai alkalmazta. A társaságnál mintegy nyolc hónapig dolgozott, ezalatt több tucatszor repült Izraelbe, legutóbb néhány nappal az incidens előtt.

A pilóta felvételének körülményeit is vizsgálják A nyomozás arra is kiterjed, hogy ki vett részt al-Hammami felvételében, milyen háttérellenőrzést végeztek, és hogyan alkalmazhatták ilyen rövid idő alatt. A hatóságok a férfi szíriai utazásait, valamint esetleges szélsőséges kapcsolatait is vizsgálják.

Egy magas rangú emírségekbeli forrás szerint az eset súlyos biztonsági mulasztásra utalhat. Mint mondta, a világszerte tapasztalható pilótahiány miatt a légitársaságokra jelentős nyomás nehezedik, hogy gyorsan találjanak megfelelően képzett munkavállalókat.

Elképzelhetetlen, hogy tudatosan alkalmaznánk egy terroristát egy légitársaságnál

– fogalmazott a forrás, aki szerint ugyanakkor „rendkívül súlyos mulasztás” történhetett.