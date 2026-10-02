„Nem fogom hagyni, hogy mások meghaljanak” – megszólalt a megtámadott Flydubai-pilóta

Megszólalt Smit Machchhar, a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatának kapitánya, akit saját másodpilótája támadott meg a pilótafülkében. Az indiai pilóta sérülten, a földön fekve döbbent rá, hogy a több mint 170 embert szállító repülőgép zuhanni kezdett.

Flydubai-repülőgép: megszólalt a kapitány, akit másodpilótája késelt meg

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Christopher Pike

Machchhar Narendra Modi indiai miniszterelnöknek egy videóhívásban idézte fel a drámai pillanatokat. Elmondása szerint támadója még akkor is ütötte, amikor már a pilótafülke padlóján feküdt. Ekkor azonban észlelte, hogy a repülőgép veszít a magasságából.

Azt mondtam magamnak, még egyszer, utoljára megpróbálom belülről kinyitni az ajtót

– idézte fel a történteket.

A kapitánynak sikerült elérnie az ajtót, így mások bejuthattak a pilótafülkébe és segíthettek megfékezni a támadót.

Zuhanni kezdett a Flydubai repülőgépe

A FZ1073-as járat mintegy két és fél órával a felszállás után több mint 17 ezer lábat, vagyis több mint 5200 métert veszített a magasságából. A gép először vészjelzést adott le, majd a személyzet a repülőgép eltérítésére utaló 7500-as kódot állította be. Machchhar úgy fogalmazott, hogy miközben a saját életéért küzdött, végig tudta, hogy az utasok élete is veszélyben van.

Tudtam, hogy nem fogom hagyni, hogy mások meghaljanak.

Miután a támadót az utasok és a személyzet tagjai lefogták, két tartalék pilóta vette át a gép irányítását. Mindketten utasként tartózkodtak a fedélzeten, és végül biztonságosan leszálltak a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén.

Machchhart először Tabukban vitték kórházba, majd Abu-Dzabiba szállították. Állapota stabil. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hősnek nevezte a kapitányt, és azt állította, hogy a vizsgálat eddigi adatai szerint az ománi támadó iszlamista radikalizáción mehetett keresztül. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai azt vizsgálják, volt-e terrorista indíték az eset mögött – írja a BBC.