„Nem fogom hagyni, hogy mások meghaljanak” – megszólalt a megtámadott Flydubai-pilóta

Megszólalt Smit Machchhar, a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatának kapitánya, akit saját másodpilótája támadott meg a pilótafülkében. Az indiai pilóta sérülten, a földön fekve döbbent rá, hogy a több mint 170 embert szállító repülőgép zuhanni kezdett.
Machchhar Narendra Modi indiai miniszterelnöknek egy videóhívásban idézte fel a drámai pillanatokat. Elmondása szerint támadója még akkor is ütötte, amikor már a pilótafülke padlóján feküdt. Ekkor azonban észlelte, hogy a repülőgép veszít a magasságából.
Azt mondtam magamnak, még egyszer, utoljára megpróbálom belülről kinyitni az ajtót
– idézte fel a történteket.
A kapitánynak sikerült elérnie az ajtót, így mások bejuthattak a pilótafülkébe és segíthettek megfékezni a támadót.
Zuhanni kezdett a Flydubai repülőgépe
A FZ1073-as járat mintegy két és fél órával a felszállás után több mint 17 ezer lábat, vagyis több mint 5200 métert veszített a magasságából. A gép először vészjelzést adott le, majd a személyzet a repülőgép eltérítésére utaló 7500-as kódot állította be. Machchhar úgy fogalmazott, hogy miközben a saját életéért küzdött, végig tudta, hogy az utasok élete is veszélyben van.
Tudtam, hogy nem fogom hagyni, hogy mások meghaljanak.
Miután a támadót az utasok és a személyzet tagjai lefogták, két tartalék pilóta vette át a gép irányítását. Mindketten utasként tartózkodtak a fedélzeten, és végül biztonságosan leszálltak a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén.
Machchhart először Tabukban vitték kórházba, majd Abu-Dzabiba szállították. Állapota stabil. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hősnek nevezte a kapitányt, és azt állította, hogy a vizsgálat eddigi adatai szerint az ománi támadó iszlamista radikalizáción mehetett keresztül. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai azt vizsgálják, volt-e terrorista indíték az eset mögött – írja a BBC.
Megszeghették a szabályokat a Flydubai pilótái
Több tucat ománi pilóta repülhetett korábban Izraelbe annak ellenére, hogy Omán nem áll diplomáciai kapcsolatban az országgal, és az ilyen államokból érkező pilóták számára ezt tiltották a szabályok – számolt be az izraeli 12-es csatorna. A hatóságok azonban a légitársaságokra bízták az előírás betartását, a Sin Bét pedig nem végzett külön háttérellenőrzést a Flydubai pilótáinál.
A kérdés azután került elő, hogy a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatának ománi másodpilótája megkéselte a kapitányt, majd a jelenlegi feltételezések szerint megpróbálta lezuhantatni a repülőgépet. Az izraeli csatorna szerint szigorúbb ellenőrzéssel akár a támadás is megelőzhető lett volna.
Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia továbbra is vizsgálja az esetet, az eljárásba pedig a Sin Bét és a Moszad is bekapcsolódott. A sebesült kapitányt és a támadással gyanúsított másodpilótát később Abu-Dzabiba szállították, míg az utasok végül eljutottak Izraelbe.
Késnek a Dubajban rekedt izraelieket hazaszállító járatok
Továbbra sem indultak el teljesen a Dubajban rekedt izraeliek hazaszállítására tervezett mentőjáratok. Az El Al törölte a péntekre tervezett indulásait, az Arkia még aznap elindíthat néhány gépet, az Israir pedig egyelőre nem kezdte meg a jegyértékesítést.
- A fennakadás azután alakult ki, hogy a Flydubai a szerdai támadás kivizsgálásáig felfüggesztette Tel-Avivba tartó járatait. Emiatt rengeteg izraeli utas maradt Dubajban, miközben a hazaszállítást izraeli légitársaságokra bízták.
A mentőjáratokon az utasok biztonsági okokból csak egy kézitáskát vihetnek magukkal, a nagyobb poggyászokat külön teherszállító gépeken küldik Izraelbe. A Flydubai járatainak leállítása különösen érzékenyen érinti az utasokat, mivel Dubaj fontos átszállóhely az ázsiai és afrikai útvonalakon.