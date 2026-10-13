Kézzel ásta ki családjával a föld alatti birodalmat: elképesztő titkot rejt egy eladó ház

Nem mindennapi ingatlant bocsátanak árverésre az angliai Berkshire-ben: a ház alatt négy szinten húzódó, kézzel kialakított alagútrendszer található, titkos ajtókkal, sínen futó szállítórendszerrel és egy hatalmas teherlifttel. A több mint 120 négyzetméteres föld alatti komplexummal rendelkező telek irányára 300–325 ezer font (135-140 millió forint) – írja a Metro.

Kívülről hétköznapi ingatlannak tűnik, ám a föld alatt több mint 15 méter mélyen titkos alagutak, rejtett ajtók és egy saját szállítórendszer található.

Fotó: BTG Eddisons Property Auctions

A Readinghez közeli Tilehurstben található ingatlan különleges föld alatti hálózatát a néhai Tony Deane építőmérnök alakította ki az 1980-as és 1990-es években, hat gyermeke segítségével.

Több mint 120 négyzetméternyi alagutat, folyosót és tárolóhelyiséget hoztak létre a ház alatt, a legmélyebb pont pedig több mint 15 méterrel a felszín alatt található.

A járatok többségét a természetes, könnyen fejthető kőzetbe vájták kézzel. Az ásás során kitermelt földet vödrökkel és talicskákkal hordták a felszínre.

Sínen szállították ki a kitermelt anyagot

A föld alatti hálózatban egy sínen futó szállítórendszert is kialakítottak, amely megkönnyítette a kitermelt anyag mozgatását.

A felszínre egy a mérnök által épített, körülbelül egytonnás teherlift szállította.

A komplexumban két titkos ajtó is található. A család föld alatti építkezései már az 1960-as években elkezdődtek, amikor az úszómedence mellé öltözőket alakítottak ki. A bejáratot egy mintegy hétméteres, rakétát formázó építmény mögé rejtették.

Richard Worrall, az ingatlant értékesítő aukciósház munkatársa elárulta:

pályafutása során még soha nem találkozott ehhez hasonló építménnyel.

A felszínen egy háromszintes műhely, kert, parkoló, úszómedence és öltözők is találhatók. A telken további építkezésre is van lehetőség: az úszómedence helyén egy ötszobás, kétszintes ház felhúzására már engedélyt adtak, a műhelyből pedig egy háromszobás otthon alakítható ki.

A föld alatti hatalmas komplexumról ITT nézhet meg további képeket.