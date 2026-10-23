7-es erősségű földrengés csapott le az éj leple alatt: 65 ember megsérült, 16 pedig meghalt

A Richter-skála szerinti 7-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részén fekvő Tibetet, Nagqu közelében, helyi idő szerint 2026. október 22-én. A helyi kormányzat pénteken, egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben közölte, hogy 65-re emelkedett a sérültek száma, miközben a halálos áldozatok száma változatlanul 16 maradt.
Két éve nem látott erősségű földrengés rázta meg Kínát
A rengés epicentruma Nagqu városában volt, amely Tibet északi részén, ritkán lakott, magas tengerszint feletti magasságban fekvő területen található. Ez a legerősebb földrengés, amely 2024 januárja óta megrázta Kínát.
A város rendőrsége péntek kora reggel, a WeChat üzenetküldő alkalmazásban közzétett külön bejegyzésében azt írta, hogy több mint 300 rendőrt – köztük közlekedési és körzeti rendőröket – vezényeltek az epicentrumhoz, hogy részt vegyenek a mentési munkálatokban és a sürgősségi segítségnyújtásban. A térségbe vezényelt rendőrök felmérték a lakóházakban keletkezett károkat, és segítettek az embereknek biztonságosabb helyekre költözni - közölték oldalukon.
A rendőrség által a TikTok kínai testvéralkalmazásán, a Douyinon közzétett videón az látható, amint a rendőrök a sötétben egy teherautóba pakolják a segélyszállítmányokat, majd zseblámpák segítségével megvizsgálnak egy épületet és a törmeléket.
A kínai állami hírügynökség, a Xinhua jelentése szerint több mint 12 ezer embert telepítettek át biztonságos helyre. A közösségi médiában terjedő videókon látható, amint az emberek elhagyják otthonaikat, és a szabad ég alatt vagy az utcán parkoló autóikban keresnek menedéket.
A Kínai Földrengés-hálózati Központ egyik bejegyzése szerint 413 utórengést regisztráltak - írja a Reuters.