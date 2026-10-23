7-es erősségű földrengés csapott le az éj leple alatt: 65 ember megsérült, 16 pedig meghalt

A Richter-skála szerinti 7-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részén fekvő Tibetet, Nagqu közelében, helyi idő szerint 2026. október 22-én. A helyi kormányzat pénteken, egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben közölte, hogy 65-re emelkedett a sérültek száma, miközben a halálos áldozatok száma változatlanul 16 maradt.

Rengeteg sérültje van a 7-es erősségű tibeti földrengésnek. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

Két éve nem látott erősségű földrengés rázta meg Kínát

A rengés epicentruma Nagqu városában volt, amely Tibet északi részén, ritkán lakott, magas tengerszint feletti magasságban fekvő területen található. Ez a legerősebb földrengés, amely 2024 januárja óta megrázta Kínát.

A város rendőrsége péntek kora reggel, a WeChat üzenetküldő alkalmazásban közzétett külön bejegyzésében azt írta, hogy több mint 300 rendőrt – köztük közlekedési és körzeti rendőröket – vezényeltek az epicentrumhoz, hogy részt vegyenek a mentési munkálatokban és a sürgősségi segítségnyújtásban. A térségbe vezényelt rendőrök felmérték a lakóházakban keletkezett károkat, és segítettek az embereknek biztonságosabb helyekre költözni - közölték oldalukon.

A rendőrség által a TikTok kínai testvéralkalmazásán, a Douyinon közzétett videón az látható, amint a rendőrök a sötétben egy teherautóba pakolják a segélyszállítmányokat, majd zseblámpák segítségével megvizsgálnak egy épületet és a törmeléket.

Police officers in northern Tibet were seen carrying out rescue efforts in footage released on Friday, Oct. 23, after an earthquake of magnitude 7 struck China's south-west region. The number of people injured in the earthquake that struck the southwestern region of China's Tibet has risen to 65, local government said in a social media post on Friday, while the death count remained unchanged at 16. The ​quake, with an epicentre ​in Nagqu, a sparsely populated, high-altitude city in northern Tibet, struck at around 10:33 PM (Tibet time) on Thursday, October 22, according to the Nagqu police department. It is the strongest to hit China since January 2024. Officers sent to the region checked for damage to homes and helped people relocate to safer locations, the Nagqu police also said in a WeChat post. More than 12,000 people have been safely relocated, state media outlet Xinhua reported. Courtesy: Nagqu Police Department/Handout via REUTERS — GMA News (@gmanews) October 23, 2026

A kínai állami hírügynökség, a Xinhua jelentése szerint több mint 12 ezer embert telepítettek át biztonságos helyre. A közösségi médiában terjedő videókon látható, amint az emberek elhagyják otthonaikat, és a szabad ég alatt vagy az utcán parkoló autóikban keresnek menedéket.

A Kínai Földrengés-hálózati Központ egyik bejegyzése szerint 413 utórengést regisztráltak - írja a Reuters.