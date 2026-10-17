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földrengés

Minden idők legerősebb földrengésére figyelmeztettek Japánban, aztán jött a döbbenetes fordulat

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Rendkívüli riasztást adtak ki Japánban, miután a meteorológiai szolgálat rendszere egy példátlan erejű, 9,9-es magnitúdójú földrengést jelzett. A figyelmeztetés azonban tévesnek bizonyult, és a hatóságok percekkel később visszavonták azt. Cikkünkből a téves riasztás történetén túl megismerheti a világ valaha volt legerősbb földrengését is.
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földrengésjapánmagnitúdójúlegerősebb földrengés

A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) október 16-án, helyi idő szerint 12:40-kor figyelmeztette a lakosságot, hogy hatalmas földrengés történt a Kuril-szigetek térségében. A riasztás szerint Hokkaidót, Tóhokut és Kantót is súlyos földmozgások érhették volna – írja a Daily Star.

panamai földrengés
Földrengés Panamában Fotó: DANIEL DE CARTERET / AFP

Súlyos hiba okozta a téves földrengésriasztást

A hatóságok mindössze nyolc perccel később, 12:48-kor visszavonták a figyelmeztetést, miután kiderült, hogy az automatikus rendszer hibásan értelmezte a szeizmikus adatokat.

A műszerek valójában egy 6,9-es magnitúdójú földrengést észleltek a Kamcsatka-félsziget közelében, míg a japán Hakodatéban csupán egy 1-es magnitúdójú rengést rögzítettek. Japánban nem történt jelentős földmozgás, és szökőárveszély sem alakult ki.

A meteorológiai ügynökség délután sajtótájékoztatón kért elnézést a lakosságtól. A rendszerhiba pontos okát tovább vizsgálják.

Melyik volt a világ legerősebb földrengése?

A történelem legerősebb, műszerekkel rögzített földrengése 1960. május 22-én történt Chilében, Valdivia térségében.

 A természeti katasztrófa 9,5-es magnitúdójú volt, vagyis kisebb annál, mint amit a japán rendszer tévesen jelzett.

A chilei földrengés legalább 1655 ember életét követelte, mintegy háromezren megsérültek, kétmillióan pedig elvesztették otthonukat. A hatalmas földmozgás szökőárt is kiváltott, amely többek között Hawaiin, Japánban és a Fülöp-szigeteken is pusztított.

 

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