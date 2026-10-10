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földrengés

7,7-es földrengés rázta meg Panamát, épületek omlottak össze, emberek rekedhettek a romok alatt – fotók

6 perce
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Erős, a Richter-skála szerint 7,7-es magnitúdójú földrengés rázta meg Panamát, ahol épületek omlottak össze, kórházakat kellett kiüríteni, és a nemzetközi repülőtér mindkét futópályáját lezárták. A földrengés után kilenc országban adtak ki cunamiriadót, miközben a hatóságok egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy hányan sérültek meg vagy vesztették életüket.
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földrengéscunamiriadópanama

A  földrengés helyi idő szerint pénteken délután 3 óra körül következett be Panamában. A rengés epicentruma a déli országrészben, Pitaloza Arriba településtől mintegy 12 kilométerre délnyugatra volt.

PENONOME, PANAMA - OCTOBER 9: Cars are seen under the rubble of a collapsed building following the powerful 7.7 magnitude earthquake in Penonome, Panama, on October 9, 2026. A powerful 7.7-magnitude earthquake struck Panama on Friday, causing widespread power outages, severe structural damage, and panic among residents. Mauricio Valenzuela / Anadolu (Photo by Mauricio Valenzuela / Anadolu via AFP), földrengés
Erős, a Richter-skála szerint 7,7-es magnitúdójú földrengés rázta meg Panamát
Fotó: MAURICIO VALENZUELA / ANADOLU

A földmozgás erejét kezdetben 8-as magnitúdójúnak jelentették, ezt később 7,7-re módosították.

Az összedőlt épületek romjai alatt emberek rekedhettek, ezért a helyi lakosok is bekapcsolódtak a mentési munkálatokba, és a törmelék átvizsgálásában segítették a hatóságokat – írja a Daily Star.

A katasztrófa utáni első beszámolók alapján egyelőre nem lehetett tudni, hány áldozata van a földrengésnek.

Kilenc országban adtak ki cunamiriadót

A földrengés miatt kilenc országban – Panamában, Mexikóban, Kolumbiában, Costa Ricában, Ecuadorban, Nicaraguában, Guatemalában, Peruban és El Salvadorban – adtak ki cunamiriadót.

A riasztások célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az esetleges szökőár veszélyére.

This aerial view shows the collapsed Cathedral (L) and the collapsed Penonome Governor's Office building after a 7.6-magnitude earthquake struck the country, in Penonome, Panama, on October 9, 2026. According to the US Geological Survey (USGS), a magnitude 7.6 earthquake shook Panama sparking panic in the capital, though no casualties or damage have been reported so far. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

Kórházakat ürítettek ki, a repülőtér futópályáit is lezárták

A földrengés után több panamai kórházat kiürítettek. Az ország legfontosabb nemzetközi repülőterén mindkét futópályát lezárták, miután a természeti katasztrófa miatt biztonsági intézkedésekre volt szükség.

A helyiek közül sokan az utcára menekültek, és kijelölt gyülekezési pontokon várakoztak. Egy 60 éves, Herrera tartományból származó férfi, Rosendo Dominguez arról számolt be, hogy a rengés olyan erős volt, hogy a konyhában tárgyak borultak fel. Elmondása szerint ők nem sérültek meg, de nagyon megijedtek, és a környéken szinte mindenki a szabadban tartózkodott.

This view shows the collapsed Cathedral of Penonome and a damaged car after a 7.6-magnitude earthquake struck the country, in Penonome, Panama, on October 9, 2026. According to the US Geological Survey (USGS), a magnitude 7.6 earthquake shook Panama sparking panic in the capital, though no casualties or damage have been reported so far. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

Még nem ismert a katasztrófa teljes mérlege

A mentőegységek a földrengés után megkezdték a károk felmérését és az esetlegesen romok alatt rekedt emberek keresését. A helyiek segítsége is fontos szerepet játszott a törmelék átvizsgálásában.

A katasztrófa következményeiről a beszámoló megjelenésekor még csak korlátozott információk álltak rendelkezésre. Nem volt ismert a halálos áldozatok és a sérültek száma, ahogyan az sem, hogy a cunamiriadók nyomán szükség lesz-e további evakuálásokra.

Földrengés történt Magyarország közelében

Péntek hajnalban ismét megmozdult a föld Románia egyik legaktívabb szeizmikus térségében. A földrengés 3,3-as erősségű volt, fészke pedig több mint 140 kilométeres mélységben helyezkedett el.

 

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