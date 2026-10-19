Földrengés rázta meg Romániát – hároméves rekord dőlt meg

A Richter-skála szerint 4,8-as erősségű földrengés rázta meg hétfő helyi idő szerint délben Románia délkeleti részét – közölte a román Országos Földfizikai Intézet (INFP).
Az amerikai földtani intézet (USGS) a földmozgás erősségét 4,5-ös magnitúdójúra becsülte. Az amerikai szakemberek szerint a rengés 125 kilométeres mélységben keletkezett, epicentruma pedig a Buzău megyei Lunca Jăriștei településtől két kilométerre nyugatra volt.
A földrengést Bukarestben is érezni lehetett
A földmozgást a román fővárosban és az ország délkeleti részének több településén is érzékelték.
Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a 112-es segélyhívó számon nem érkezett bejelentés sem személyi sérülésről, sem anyagi károkról.
A Vrancea térsége Románia egyik legaktívabb szeizmikus övezete, ahonnan rendszeresen indulnak nagyobb mélységű földrengések.
A román hatóságok szerint szeizmológiai szempontból Bukarest Európa egyik legveszélyeztetettebb fővárosa.
A történelmi feljegyzések alapján a szakemberek úgy vélik, hogy a főváros térségében évszázadonként legalább két alkalommal fordulhat elő a Vrancea térségéből kiinduló, nagy erejű földrengés.
A legutóbbi súlyos katasztrófa 1977-ben történt, amikor egy 7,2-es erősségű földrengés pusztított Romániában. A természeti csapás következtében több mint 1400 ember vesztette életét, a sérültek száma pedig meghaladta a 11 ezret.
A földmozgás a Kárpátok kanyarulatában található Vrancea szeizmikus térségből indult, 124 kilométeres mélységből. Az intézet adatai szerint ez volt az elmúlt három év legerősebb földrengése Romániában.
A rengés epicentruma Buzău városától 54 kilométerre délre, Brassótól 58 kilométerre keletre, Ploieștitől pedig 62 kilométerre északra helyezkedett el.