Földrengés rázta meg Romániát – hároméves rekord dőlt meg

A földrengést Bukarestben is érezni lehetett

A földmozgást a román fővárosban és az ország délkeleti részének több településén is érzékelték.

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a 112-es segélyhívó számon nem érkezett bejelentés sem személyi sérülésről, sem anyagi károkról.

A Vrancea térsége Románia egyik legaktívabb szeizmikus övezete, ahonnan rendszeresen indulnak nagyobb mélységű földrengések.