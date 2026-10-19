Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Párizsból szóltak be a migránsozó Magyar Péternek

földrengés

Földrengés rázta meg Romániát – hároméves rekord dőlt meg

7 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Erős földmozgás rázta meg hétfő délben Románia délkeleti részét, amelyet több településen, köztük Bukarestben is érzékeltek. A földrengés a szeizmológiai szempontból különösen aktív Vrancea térségéből indult, és az elmúlt három év legerősebb ilyen eseménye volt az országban. A hatóságok egyelőre nem kaptak bejelentést sérültekről vagy anyagi károkról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földrengésRichter-skálaRománia

A Richter-skála szerint 4,8-as erősségű földrengés rázta meg hétfő helyi idő szerint délben Románia délkeleti részét – közölte a román Országos Földfizikai Intézet (INFP). 

A 4,8-as erősségű földrengés 124 kilométeres mélységben keletkezett
A 4,8-as erősségű földrengés 124 kilométeres mélységben keletkezett
Fotó: Getty Images / Illusztráció

A földmozgás a Kárpátok kanyarulatában található Vrancea szeizmikus térségből indult, 124 kilométeres mélységből. Az intézet adatai szerint ez volt az elmúlt három év legerősebb földrengése Romániában.

A rengés epicentruma Buzău városától 54 kilométerre délre, Brassótól 58 kilométerre keletre, Ploieștitől pedig 62 kilométerre északra helyezkedett el.

Az amerikai földtani intézet (USGS) a földmozgás erősségét 4,5-ös magnitúdójúra becsülte. Az amerikai szakemberek szerint a rengés 125 kilométeres mélységben keletkezett, epicentruma pedig a Buzău megyei Lunca Jăriștei településtől két kilométerre nyugatra volt.

A földrengést Bukarestben is érezni lehetett

A földmozgást a román fővárosban és az ország délkeleti részének több településén is érzékelték.

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a 112-es segélyhívó számon nem érkezett bejelentés sem személyi sérülésről, sem anyagi károkról.

A Vrancea térsége Románia egyik legaktívabb szeizmikus övezete, ahonnan rendszeresen indulnak nagyobb mélységű földrengések.

A román hatóságok szerint szeizmológiai szempontból Bukarest Európa egyik legveszélyeztetettebb fővárosa.

A történelmi feljegyzések alapján a szakemberek úgy vélik, hogy a főváros térségében évszázadonként legalább két alkalommal fordulhat elő a Vrancea térségéből kiinduló, nagy erejű földrengés.

A legutóbbi súlyos katasztrófa 1977-ben történt, amikor egy 7,2-es erősségű földrengés pusztított Romániában. A természeti csapás következtében több mint 1400 ember vesztette életét, a sérültek száma pedig meghaladta a 11 ezret.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!