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földrengés

Két földrengés rázta meg a szomszédos országot hajnalban

47 perce
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Két földmozgást is regisztráltak kedden hajnalban Románia egyik legaktívabb szeizmikus térségében. Az első földrengés után kevesebb mint négy órával újabb rengést észleltek, amely az előzőnél nagyobb magnitúdójú volt.
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földrengésVranceaRománia

Két földrengés történt október 27-én, kedden hajnalban Romániában, Vrancea szeizmikus térségében. Az első földmozgást helyi idő szerint 1 óra 53 perckor, a másodikat 5 óra 42 perckor regisztrálták. A rengések között mindössze három óra és 49 perc telt el – számolt be a Maszol a román Országos Földfizikai Kutatóintézet (INCDFP) adatai alapján.

Két földrengés történt október 27-én hajnalban Románia Vrancea térségében
Két földrengés történt október 27-én hajnalban Románia Vrancea térségében (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Az első, 2,3-as magnitúdójú földrengés Vrancea megyében, 120,2 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma Focșanitól 45 kilométerre délre, Buzăutól 59 kilométerre délre, Sepsiszentgyörgytől 67 kilométerre keletre, Brassótól 77 kilométerre keletre, Ploiești-től pedig 91 kilométerre északkeletre helyezkedett el.

A második földrengés erősebb volt

Kevesebb mint négy órával később újabb földrengést észleltek ugyanabban a szeizmikus térségben. A helyi idő szerint 5 óra 42 perckor bekövetkezett földmozgás magnitúdója 3,1-es volt, fészke pedig 79,5 kilométeres mélységben helyezkedett el.

Az INCDFP adatai szerint a második rengés epicentruma Focșanitól 48 kilométerre délre, Sepsiszentgyörgytől 62 kilométerre keletre, Buzăutól 69 kilométerre délre, Brassótól 75 kilométerre keletre, Bákótól 95 kilométerre délre, Ploiești-től pedig 98 kilométerre északkeletre volt.

A két földrengés ugyanabban a szeizmikus régióban keletkezett, azonban eltérő mélységben pattant ki. Míg az első földmozgás fészke több mint 120 kilométeres mélységben volt, addig a másodiké kevesebb mint 80 kilométeres mélységben helyezkedett el.

Románia legaktívabb szeizmikus térségében történt a földrengés

Vrancea Románia legjelentősebb szeizmikus térsége, ahol rendszeresen regisztrálnak közepes mélységű földrengéseket. A térség földtani sajátosságai miatt a földmozgások gyakran több tíz, illetve több mint száz kilométeres mélységben keletkeznek.

Az október 27-én hajnalban észlelt két földrengés kis magnitúdójú volt, a román Országos Földfizikai Kutatóintézet mindkettőt gyenge földmozgásként osztályozta.

 

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