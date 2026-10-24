Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
földrengés

Házak százai omlottak össze a pusztító tibeti földrengésben – megrázó képek érkeztek a tragédiáról

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pusztító erejű, 7-es magnitúdójú földrengés rázta meg Tibetet, amely egész lakóépületeket döntött romba, és számos ember életét követelte. A természeti katasztrófában legalább 16-an meghaltak, 54-en megsérültek, miközben több mint 1600 mentő dolgozik a romok között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földrengésáldozatTibetgaléria

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, legalább 16 ember meghalt, 54-en megsérültek, és több száz lakóépület összeomlott egy 7-es magnitúdójú földrengésben a délnyugat-kínai Tibetben.

Földrengés Tibetben: legalább 16 halott, 54 sérült, több száz ház omlott össze
Tűzoltók érkeztek a földrengés sújtotta területre Tibetben
Fotó: JIN MEIDUOJI / Xinhua via AFP

Földrengés Tibetben: legalább 16 halott, 54 sérült, több száz ház omlott össze

A Nagqu város térségét sújtó földmozgásban a helyi hatóságok közlése szerint legalább 339 lakóház és 20, haszonállatok elhelyezésére szolgáló épület dőlt össze. A mentési munkálatokban több mint 1600 embert mozgósítottak.

Az amerikai földtani intézet (USGS) adatai szerint a földrengés helyi idő szerint csütörtökön 22 óra 33 perckor következett be. Epicentruma Nagqutól 191 kilométerre kelet-északkeletre, ritkán lakott, magashegységi területen volt, 18 kilométeres mélységben. Az intézet hét, 4,3 és 5,2 közötti magnitúdójú utórengést is regisztrált.

A kínai CCTV állami televízió szerint a mostani volt az elmúlt öt év legerősebb földrengése a régióban. Hszi Csin-ping kínai elnök a mentési munkálatok és az egészségügyi ellátás biztosítására szólított fel.

Nagqu Tibet székhelyétől, Lhászától mintegy 300 kilométerre északra fekszik. A földrengés epicentrumának térségében az átlagos tengerszint feletti magasság meghaladja a 4800 métert. A jelentések szerint a következő napokban mínusz 9 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérséklet, szombatra pedig havazást jeleznek.

A pusztító földrengésről készült galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg: 

Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
Galéria: Pusztító földrengés rázta meg Tibetet, halálos áldozatokat követelt a katasztrófa
1/11
A mentőalakulatok munkatársai zseblámpával kutatnak a romok között Kína Tibet régiójában a földrengés után, 2026. október 23-án közzétett CCTV+-felvételből származó képernyőkép

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!