Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kivégzés

Élőben közvetítik a tömeggyilkos kivégzését – évtizedek óta nem volt ilyen

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb fordulat történt a 2009-es texasi katonai bázison elkövetett, 13 halálos áldozatot követelő támadás ügyében. A Fort Hood-i lövöldöző kivégzését december 3-ra tűzték ki, az ítélet végrehajtását pedig élőben közvetítik. A döntés több szempontból is rendkívülinek számít az amerikai hadsereg történetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kivégzéshalálbüntetésPentagonhalálos lövöldözésEgyesült Államok

Élőben közvetítik a Fort Hood-i lövöldöző, Nidal Hasan egykori amerikai őrnagy kivégzését – erről a Pentagon egyik tisztviselője csütörtökön tájékoztatta az ABC Newst

Fort Hood-i lövöldözés, Nidal Hasan, kivégzés, halálbüntetés, nyilvános kivégzés, élő közvetítés, kivégzőosztag, Donald Trump, Pete Hegseth, Pentagon, amerikai hadsereg, katonai bázis, texasi lövöldözés, halálos ítélet, 2009-es támadás, Fort Leavenworth, A Fort Hood-i lövöldöző, Nidal Hasan 2010. április 9-én, miután a San Antonió-i katonai egészségügyi központból a texasi Bell megye börtönébe szállították
A Fort Hood-i lövöldöző, Nidal Hasan 2010. április 9-én, miután a San Antonió-i katonai egészségügyi központból a texasi Bell megye börtönébe szállították
Fotó: HO / BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT

A férfi 2009-ben 13 embert megölt, további 32 embert pedig megsebesített a texasi Fort Hood katonai bázison elkövetett fegyveres támadásban. A kivégzést december 3-ra tűzték ki, helyszíne ugyanaz a katonai bázis lesz, ahol Hasan a lövöldözést elkövette.

A halálos ítélet végrehajtását Donald Trump amerikai elnök hagyta jóvá, aki azt is elrendelte, hogy a férfit kivégzőosztag végezze ki. Az amerikai hadsereg 1961 óta nem hajtott végre kivégzést, kivégzőosztagot pedig 1945 óta nem alkalmazott.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egy interjúban elmondta, hogy a kivégzés helyszínét a 2009-es támadás miatt választották ki. Az ítéletet helyi idő szerint 13 órakor hajtják végre, hogy az időpont nagyjából egybeessen a lövöldözés kezdetével.

Több évtized után hajthatnak végre ismét nyilvánosan közvetített kivégzést

Az Egyesült Államokban a nyilvános kivégzések egykor általánosnak számítottak, az egyes államok azonban a 19. század közepétől fokozatosan korlátozták, majd megszüntették ezt a gyakorlatot. Az utolsó széles körben nyilvános kivégzésként számon tartott eset 1936-ban történt Kentucky államban.

Az ABC News beszámolója szerint a hadsereg eredetileg méreginjekció alkalmazására készült. A lap által megismert belső dokumentumok alapján a tisztviselők hónapokon keresztül dolgoztak egy olyan terven, amely lehetővé tette volna a hadsereg halálsorán lévő négy elítélt valamelyikének kivégzését.

Trump döntése azonban megváltoztatta az előkészületeket. Mivel a hadsereg évtizedek óta nem alkalmazott kivégzőosztagot, jelenleg új eljárásrend kidolgozásán dolgoznak.

A kivégzés elnöki jóváhagyása néhány nappal azután történt, hogy Tennessee államban sikertelenül próbálták végrehajtani Christa Pike halálos ítéletét méreginjekcióval. 

A Fort Hood-i lövöldöző ügyvédje bírálta a döntést

John Galligan nyugalmazott ezredes, Hasan ügyvédje az ABC Newsnak elmondta, hogy ügyfelét késő este értesítették az elnöki jóváhagyásról, amikor egyetlen védőügyvéd sem volt jelen.

Galligan szerint Hasan nyugodtan fogadta a hírt, ugyanakkor meglepte, hogy a kivégzést Fort Hoodban akarják végrehajtani.

Az ügyvéd különösen azt kifogásolta, hogy a hadsereg a szabályok által megengedett legkorábbi időponthoz közelre tűzte ki a kivégzést. A katonai előírások szerint az ítéletet az elnöki jóváhagyást követő 60 és 150 nap közötti időszakban lehet végrehajtani.

Galligan egészségügyi aggályokat is megfogalmazott Hasan szállításával kapcsolatban. Az elítélt ugyanis a 2009-es támadás során szerzett sérülései következtében lebénult, és kerekesszéket használ. Jelenleg a kansasi Fort Leavenworth katonai börtönben tartják fogva.

Az ügyvéd szerint a kivégzés helyszínének kiválasztása és az élő közvetítés politikai látványossággá változtathatja az ítélet végrehajtását.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága tavaly elutasította Hasan ügyének felülvizsgálatát, a férfi azonban továbbra is szövetségi bírósághoz fordulhat. Galligan szerint egy ilyen jogi lépés reális lehetőség, amely akár a kivégzés elhalasztását is eredményezheti.

Évtizedes szabályok alapján készülnek a kivégzésre

A hadsereg kivégzőosztagok alkalmazására vonatkozó legrészletesebb szabályzata 1959-ből származik, és azóta nem frissítették. A korabeli előírások szerint a kivégzőosztag nyolc puskás katonából állt, akiket egy pisztollyal felszerelt altiszt irányított. A katonák az elítélttől 15 lépésre helyezkedtek el, és parancsra egyszerre adták le lövéseiket. A nyolc fegyver közül egy-három vaktölténnyel volt megtöltve, a katonák pedig véletlenszerűen választották ki puskáikat. A szabályzat lehetővé tette, hogy az elítélt a kivégzés előtt kapcsolatban maradjon egy tábori lelkésszel, valamint utolsó nyilatkozatot tegyen.

Egyelőre nem ismert, hogy a hadsereg milyen mértékben alkalmazza majd ezeket az előírásokat Hasan esetében, különös tekintettel arra, hogy a férfi lebénult és kerekesszéket használ.

Pete Hegseth védelmi miniszter már korábban is szorgalmazta a halálos ítélet végrehajtását. Tavaly szeptemberben a The Hillnek azt mondta, teljes mértékben elkötelezett Hasan kivégzése mellett, mert szerinte az áldozatok és a túlélők késlekedés nélküli igazságszolgáltatást érdemelnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!