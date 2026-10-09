Élőben közvetítik a tömeggyilkos kivégzését – évtizedek óta nem volt ilyen

Élőben közvetítik a Fort Hood-i lövöldöző, Nidal Hasan egykori amerikai őrnagy kivégzését – erről a Pentagon egyik tisztviselője csütörtökön tájékoztatta az ABC Newst.
A férfi 2009-ben 13 embert megölt, további 32 embert pedig megsebesített a texasi Fort Hood katonai bázison elkövetett fegyveres támadásban. A kivégzést december 3-ra tűzték ki, helyszíne ugyanaz a katonai bázis lesz, ahol Hasan a lövöldözést elkövette.
A halálos ítélet végrehajtását Donald Trump amerikai elnök hagyta jóvá, aki azt is elrendelte, hogy a férfit kivégzőosztag végezze ki. Az amerikai hadsereg 1961 óta nem hajtott végre kivégzést, kivégzőosztagot pedig 1945 óta nem alkalmazott.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egy interjúban elmondta, hogy a kivégzés helyszínét a 2009-es támadás miatt választották ki. Az ítéletet helyi idő szerint 13 órakor hajtják végre, hogy az időpont nagyjából egybeessen a lövöldözés kezdetével.
Több évtized után hajthatnak végre ismét nyilvánosan közvetített kivégzést
Az Egyesült Államokban a nyilvános kivégzések egykor általánosnak számítottak, az egyes államok azonban a 19. század közepétől fokozatosan korlátozták, majd megszüntették ezt a gyakorlatot. Az utolsó széles körben nyilvános kivégzésként számon tartott eset 1936-ban történt Kentucky államban.
Az ABC News beszámolója szerint a hadsereg eredetileg méreginjekció alkalmazására készült. A lap által megismert belső dokumentumok alapján a tisztviselők hónapokon keresztül dolgoztak egy olyan terven, amely lehetővé tette volna a hadsereg halálsorán lévő négy elítélt valamelyikének kivégzését.
Trump döntése azonban megváltoztatta az előkészületeket. Mivel a hadsereg évtizedek óta nem alkalmazott kivégzőosztagot, jelenleg új eljárásrend kidolgozásán dolgoznak.
A kivégzés elnöki jóváhagyása néhány nappal azután történt, hogy Tennessee államban sikertelenül próbálták végrehajtani Christa Pike halálos ítéletét méreginjekcióval.
A Fort Hood-i lövöldöző ügyvédje bírálta a döntést
John Galligan nyugalmazott ezredes, Hasan ügyvédje az ABC Newsnak elmondta, hogy ügyfelét késő este értesítették az elnöki jóváhagyásról, amikor egyetlen védőügyvéd sem volt jelen.
Galligan szerint Hasan nyugodtan fogadta a hírt, ugyanakkor meglepte, hogy a kivégzést Fort Hoodban akarják végrehajtani.
Az ügyvéd különösen azt kifogásolta, hogy a hadsereg a szabályok által megengedett legkorábbi időponthoz közelre tűzte ki a kivégzést. A katonai előírások szerint az ítéletet az elnöki jóváhagyást követő 60 és 150 nap közötti időszakban lehet végrehajtani.
Galligan egészségügyi aggályokat is megfogalmazott Hasan szállításával kapcsolatban. Az elítélt ugyanis a 2009-es támadás során szerzett sérülései következtében lebénult, és kerekesszéket használ. Jelenleg a kansasi Fort Leavenworth katonai börtönben tartják fogva.
Az ügyvéd szerint a kivégzés helyszínének kiválasztása és az élő közvetítés politikai látványossággá változtathatja az ítélet végrehajtását.
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága tavaly elutasította Hasan ügyének felülvizsgálatát, a férfi azonban továbbra is szövetségi bírósághoz fordulhat. Galligan szerint egy ilyen jogi lépés reális lehetőség, amely akár a kivégzés elhalasztását is eredményezheti.
Egyelőre nem ismert, hogy a hadsereg milyen mértékben alkalmazza majd ezeket az előírásokat Hasan esetében, különös tekintettel arra, hogy a férfi lebénult és kerekesszéket használ.
Pete Hegseth védelmi miniszter már korábban is szorgalmazta a halálos ítélet végrehajtását. Tavaly szeptemberben a The Hillnek azt mondta, teljes mértékben elkötelezett Hasan kivégzése mellett, mert szerinte az áldozatok és a túlélők késlekedés nélküli igazságszolgáltatást érdemelnek.
Évtizedes szabályok alapján készülnek a kivégzésre
A hadsereg kivégzőosztagok alkalmazására vonatkozó legrészletesebb szabályzata 1959-ből származik, és azóta nem frissítették. A korabeli előírások szerint a kivégzőosztag nyolc puskás katonából állt, akiket egy pisztollyal felszerelt altiszt irányított. A katonák az elítélttől 15 lépésre helyezkedtek el, és parancsra egyszerre adták le lövéseiket. A nyolc fegyver közül egy-három vaktölténnyel volt megtöltve, a katonák pedig véletlenszerűen választották ki puskáikat. A szabályzat lehetővé tette, hogy az elítélt a kivégzés előtt kapcsolatban maradjon egy tábori lelkésszel, valamint utolsó nyilatkozatot tegyen.