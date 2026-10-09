Élőben közvetítik a tömeggyilkos kivégzését – évtizedek óta nem volt ilyen

Élőben közvetítik a Fort Hood-i lövöldöző, Nidal Hasan egykori amerikai őrnagy kivégzését – erről a Pentagon egyik tisztviselője csütörtökön tájékoztatta az ABC Newst.

A Fort Hood-i lövöldöző, Nidal Hasan 2010. április 9-én, miután a San Antonió-i katonai egészségügyi központból a texasi Bell megye börtönébe szállították

Fotó: HO / BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT

A férfi 2009-ben 13 embert megölt, további 32 embert pedig megsebesített a texasi Fort Hood katonai bázison elkövetett fegyveres támadásban. A kivégzést december 3-ra tűzték ki, helyszíne ugyanaz a katonai bázis lesz, ahol Hasan a lövöldözést elkövette.

A halálos ítélet végrehajtását Donald Trump amerikai elnök hagyta jóvá, aki azt is elrendelte, hogy a férfit kivégzőosztag végezze ki. Az amerikai hadsereg 1961 óta nem hajtott végre kivégzést, kivégzőosztagot pedig 1945 óta nem alkalmazott.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egy interjúban elmondta, hogy a kivégzés helyszínét a 2009-es támadás miatt választották ki. Az ítéletet helyi idő szerint 13 órakor hajtják végre, hogy az időpont nagyjából egybeessen a lövöldözés kezdetével.

Több évtized után hajthatnak végre ismét nyilvánosan közvetített kivégzést

Az Egyesült Államokban a nyilvános kivégzések egykor általánosnak számítottak, az egyes államok azonban a 19. század közepétől fokozatosan korlátozták, majd megszüntették ezt a gyakorlatot. Az utolsó széles körben nyilvános kivégzésként számon tartott eset 1936-ban történt Kentucky államban.

Az ABC News beszámolója szerint a hadsereg eredetileg méreginjekció alkalmazására készült. A lap által megismert belső dokumentumok alapján a tisztviselők hónapokon keresztül dolgoztak egy olyan terven, amely lehetővé tette volna a hadsereg halálsorán lévő négy elítélt valamelyikének kivégzését.

Trump döntése azonban megváltoztatta az előkészületeket. Mivel a hadsereg évtizedek óta nem alkalmazott kivégzőosztagot, jelenleg új eljárásrend kidolgozásán dolgoznak.

A kivégzés elnöki jóváhagyása néhány nappal azután történt, hogy Tennessee államban sikertelenül próbálták végrehajtani Christa Pike halálos ítéletét méreginjekcióval.

A Fort Hood-i lövöldöző ügyvédje bírálta a döntést

John Galligan nyugalmazott ezredes, Hasan ügyvédje az ABC Newsnak elmondta, hogy ügyfelét késő este értesítették az elnöki jóváhagyásról, amikor egyetlen védőügyvéd sem volt jelen.