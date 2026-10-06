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kivégzés

Több mint 60 éve nem történt ilyen – Trump jóváhagyta a tömeggyilkos kivégzését

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Fontos döntés született a 2009-ben elkövetett, 13 halálos áldozatot követelő texasi katonai támadás ügyében. A Fort Hood-i lövöldöző kivégzését Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta, az ítélet végrehajtásának részleteiről később döntenek.
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kivégzéshalálbüntetésDonald TrumpPentagonhalálos lövöldözéskatonaEgyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta, hogy kivégezzék a Fort Hood-i lövöldözőt, Nidal Hasant, akit 13 ember meggyilkolása miatt ítéltek halálra. Az egykori katonai pszichiáter kivégzését az amerikai hadsereg kivégzőosztaga hajthatja végre – számolt be róla a Guardian Sean Parnell, a Pentagon vezető szóvivőjének közlése alapján.

Nidal Hasan, Donald Trump, Pentagon, Pete Hegseth, Fort Hood, amerikai hadsereg, kivégzőosztag, halálbüntetés, texasi katonai bázis, tömeges lövöldözés, A Fort Hood-i lövöldöző, Nidal Hasan 2010. április 9-én, miután a San Antonió-i katonai egészségügyi központból a texasi Bell megye börtönébe szállították
A Fort Hood-i lövöldöző, Nidal Hasan 2010. április 9-én, miután a San Antonió-i katonai egészségügyi központból a texasi Bell megye börtönébe szállították
Fotó: HO / BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT

Parnell az X közösségi oldalon azt írta, Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter javasolta, Donald Trump pedig jóváhagyta, hogy a halálos ítéletet kivégzőosztag hajtsa végre.

A kivégzés pontos időpontjáról és helyszínéről az amerikai hadsereg minisztere dönt majd.

Hasan ezzel több mint hatvan év után az első amerikai katona lehet, akin az Egyesült Államok hadereje halálos ítéletet hajt végre.

A Fort Hood-i lövöldöző 13 embert ölt meg

Nidal Hasan 2009. november 5-én nyitott tüzet a texasi Fort Hood katonai bázis egyik egészségügyi létesítményében. A támadásban 13 ember meghalt, harmincan pedig megsebesültek. A halálos áldozatok közül tizenkettő katona volt.

Hasant a támadásra reagáló egyik civil rendőr meglőtte, aminek következtében részlegesen lebénult.

A férfit 2013-ban egy katonai esküdtszék halálbüntetésre ítélte. Hasan a tárgyaláson saját maga látta el a védelmét, azonban nem hívott tanúkat, nem tett vallomást, és nem próbálta meg cáfolni az ellene felhozott vádakat. A bíróság által kirendelt védőügyvédek akkor aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a férfi a saját kivégzésére törekedhet.

Kapcsolatban állt egy radikális hitszónokkal

A bírósági eljárás során elhangzott, hogy Hasan ellenezte az amerikai hadsereg iraki és afganisztáni szerepvállalását. A férfi az interneten kapcsolatban állt Anwar al-Awlaki radikális hitszónokkal, az al-Kaida amerikai állampolgárságú propagandistájával is.

Al-Awlakit később Jemenben egy amerikai dróntámadásban ölték meg.

 

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