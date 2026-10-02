Erőszakhullám söpör végig Franciaországon, brutális jelenetek az utcákon – galéria

A megmozdulások a Párizs környéki iskolákból indultak, majd rövid idő alatt az ország más városaiban is megjelentek. A francia diáktüntetések során a rendőrség több embert őrizetbe vett, a demonstrációkon pedig diákok, oktatási dolgozók és rendőrök is megsérültek – írja a Le Monde.

Elszabadult az erőszak a francia diáktüntetéseken

Fotó: LOU BENOIST / AFP

A fiatalok többek között a tanárhiány, az oktatási intézmények forráshiánya, a túlzsúfolt osztályok, az elhanyagolt iskolaépületek, a hosszú tanítási idő és az rossz oktatási körülmények miatt tiltakoznak.

A demonstrációk egy része már túlmutat a békés tiltakozáson: több helyszínen összecsapások, rongálások és gyújtogatások történtek.

Lángoló busz Marseille-ben:

🚨 BREAKING NEWS 🚨



A bus set on fire in Marseille during high school blockades. The driver got out with burns. RTM says it will file a complaint.



France has closed hundreds of schools after a week of protests over staffing and conditions turned into arson, clashes, and nearly… — @Virahour Global (@ViralhourGlobal) October 2, 2026

Több mint 400 iskola zárt be vagy szüneteltette a tanítást a tiltakozások miatt. Édouard Geffray oktatási miniszter 65 sérült oktatási dolgozóról számolt be, közülük 40-en iskolaigazgatók. A rendőrség 305 sérült rendőrről és 1949, csütörtökön történt őrizetbe vételről adott tájékoztatást – írja a BBC.

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