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Franciaország

Erőszakhullám söpör végig Franciaországon, brutális jelenetek az utcákon – galéria

6 perce
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Egyre több franciaországi iskolára terjednek át a diákok tiltakozó akciói, amelyek több helyen erőszakos összecsapásokba torkolltak. A francia diáktüntetések során gyújtogatások, rongálások és tömeges őrizetbe vételek történtek, a hatóságok pedig egyre nagyobb erőkkel próbálják megfékezni az erőszakot.
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Franciaországdiáktüntetésrendőrség

A megmozdulások a Párizs környéki iskolákból indultak, majd rövid idő alatt az ország más városaiban is megjelentek. A francia diáktüntetések során a rendőrség több embert őrizetbe vett, a demonstrációkon pedig diákok, oktatási dolgozók és rendőrök is megsérültek – írja a Le Monde.

Egy tiltakozó diák egy leégett falat támaszt a Le Corbusier középiskola előtti blokád során Aubervilliers-ben, Párizs északi részén, 2026. október 1-jén. Szeptember vége óta a diákok tüntetéseket szerveznek iskolák előtt a sérelmek miatt, az órarendektől, az osztálylétszámoktól és a tanárhiánytól kezdve az idei hőhullámok idején túlmelegedett tantermekig. A tüntetések a Párizs környéki Ile-de-France régióban kezdődtek, de mostanra országszerte más városokra is átterjedtek. (Fotó: LOU BENOIST / AFP), francia diáktüntetések
Elszabadult az erőszak a francia diáktüntetéseken
Fotó: LOU BENOIST / AFP

A fiatalok többek között a tanárhiány, az oktatási intézmények forráshiánya, a túlzsúfolt osztályok, az elhanyagolt iskolaépületek, a hosszú tanítási idő és az rossz oktatási körülmények miatt tiltakoznak.

A demonstrációk egy része már túlmutat a békés tiltakozáson: több helyszínen összecsapások, rongálások és gyújtogatások történtek.

Lángoló busz Marseille-ben:

Több mint 400 iskola zárt be vagy szüneteltette a tanítást a tiltakozások miatt. Édouard Geffray oktatási miniszter 65 sérült oktatási dolgozóról számolt be, közülük 40-en iskolaigazgatók. A rendőrség 305 sérült rendőrről és 1949, csütörtökön történt őrizetbe vételről adott tájékoztatást – írja a BBC.

A képre kattintva galéria nyílik:

Egy tüntető stoptáblát dob ​​a tűzbe, miközben a tiltakozó diákok blokádot hajtottak végre a brest-i Kerichen középiskola közelében, Nyugat-Franciaországban, 2026. október 2-án.
Egy tüntető stoptáblát dob ​​a tűzbe, miközben a tiltakozó diákok blokádot hajtottak végre a brest-i Kerichen középiskola közelében, Nyugat-Franciaországban, 2026. október 2-án. Szeptember vége óta a diákok tüntetéseket szerveznek iskolák előtt a sérelmek
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Galéria: Egyre durvulnak a párizsi diáktüntetések
Fotó: AFP
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Egyre durvulnak a párizsi diáktüntetések

Több városban könnygázt vetettek be, égő kukákról és megrongált iskolaépületekről érkeztek felvételek. Nantes-ban egy középiskola bejárati csarnokában keletkezett tűz miatt az intézmény a következő szünetig zárva marad.

Kiégett tűzoltóautó:

Vészhelyzeti ülést tartottak a politikusok a francia diáktüntetések miatt

Az országos méretűvé vált tüntetések miatt a francia kormány válságtanácskozást hívott össze, Sébastien Lecornu miniszterelnök pedig arra kérte a kabinet tagjait, hogy mondják le tervezett útjaikat.

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