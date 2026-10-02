Erőszakhullám söpör végig Franciaországon, brutális jelenetek az utcákon – galéria

A megmozdulások a Párizs környéki iskolákból indultak, majd rövid idő alatt az ország más városaiban is megjelentek. A francia diáktüntetések során a rendőrség több embert őrizetbe vett, a demonstrációkon pedig diákok, oktatási dolgozók és rendőrök is megsérültek – írja a Le Monde.
A fiatalok többek között a tanárhiány, az oktatási intézmények forráshiánya, a túlzsúfolt osztályok, az elhanyagolt iskolaépületek, a hosszú tanítási idő és az rossz oktatási körülmények miatt tiltakoznak.
A demonstrációk egy része már túlmutat a békés tiltakozáson: több helyszínen összecsapások, rongálások és gyújtogatások történtek.
Lángoló busz Marseille-ben:
Több mint 400 iskola zárt be vagy szüneteltette a tanítást a tiltakozások miatt. Édouard Geffray oktatási miniszter 65 sérült oktatási dolgozóról számolt be, közülük 40-en iskolaigazgatók. A rendőrség 305 sérült rendőrről és 1949, csütörtökön történt őrizetbe vételről adott tájékoztatást – írja a BBC.
A képre kattintva galéria nyílik:
Több városban könnygázt vetettek be, égő kukákról és megrongált iskolaépületekről érkeztek felvételek. Nantes-ban egy középiskola bejárati csarnokában keletkezett tűz miatt az intézmény a következő szünetig zárva marad.
Kiégett tűzoltóautó:
Vészhelyzeti ülést tartottak a politikusok a francia diáktüntetések miatt
Az országos méretűvé vált tüntetések miatt a francia kormány válságtanácskozást hívott össze, Sébastien Lecornu miniszterelnök pedig arra kérte a kabinet tagjait, hogy mondják le tervezett útjaikat.