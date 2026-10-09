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Franciaország

Forrnak az indulatok Franciaországban, vízágyúkkal néztek szembe a tüntetők – galéria

1 órája
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Franciaországban pénteken is folytatódnak az oktatási rendszer problémái miatt kirobbant tiltakozások. A francia diáktüntetések már harmadik hete tartanak, és bár a kormány 3000 pedagógus munkába állítását ígérte, a diákok további intézkedéseket követelnek. Országszerte továbbra is 141 iskola tart zárva, miközben egyre több egyetemi hallgató csatlakozik a megmozdulásokhoz.
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FranciaországBlokáddiáktüntetés

A francia diáktüntetések során október 8-án országszerte mintegy 71 500 ember vonult utcára, közülük 24 500-an Párizsban demonstráltak – számolt be róla a Le Monde.

A francia diáktüntetések során vízágyúval néztek szembe a tiltakozók Párizsban, a Bastille téren október 8-án.
A francia diáktüntetések során vízágyúval néztek szembe a tiltakozók Párizsban, a Bastille téren október 8-án
Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

A tiltakozások során 504 embert állítottak elő, az összecsapásokban pedig 48 rendőr és csendőr sérült meg.

A képre kattintva galéria nyílik:

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párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
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párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
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párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
párizsi diáktüntetés, párizsidiáktüntetés
Galéria: Erőszakba torkoltak a franciaországi diáktüntetések
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A francia diákok ismét blokád alá vették az oktatási intézményeket. Több mint hetvenezren vonultak az utcákra országszerte

Súlyos incidensek kísérik a francia diáktüntetéseket

Csütörtökön ismét összecsapások voltak a diákok és a rendőrök között a párizsi Hélène Boucher középiskolánál. A tiltakozók szeméttárolókból emeltek barikádokat az épület előtt, a rendőrség pedig könnygázzal oszlatta fel a tömeget.

Korábbi demonstrációkon több alkalommal összecsaptak a tiltakozók és a rendőrök. Hétfőn Lens városában egy 15 éves tüntető elveszítette az egyik kezét egy rendőri intézkedés során. Az esetet követően Laurent Nuñez belügyminiszter felfüggesztette a rendőrség által használt hanggránátok alkalmazását.

 

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