Forrnak az indulatok Franciaországban, vízágyúkkal néztek szembe a tüntetők – galéria

Súlyos incidensek kísérik a francia diáktüntetéseket

Csütörtökön ismét összecsapások voltak a diákok és a rendőrök között a párizsi Hélène Boucher középiskolánál. A tiltakozók szeméttárolókból emeltek barikádokat az épület előtt, a rendőrség pedig könnygázzal oszlatta fel a tömeget.

Korábbi demonstrációkon több alkalommal összecsaptak a tiltakozók és a rendőrök. Hétfőn Lens városában egy 15 éves tüntető elveszítette az egyik kezét egy rendőri intézkedés során. Az esetet követően Laurent Nuñez belügyminiszter felfüggesztette a rendőrség által használt hanggránátok alkalmazását.