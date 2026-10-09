Forrnak az indulatok Franciaországban, vízágyúkkal néztek szembe a tüntetők – galéria

A francia diáktüntetések során október 8-án országszerte mintegy 71 500 ember vonult utcára, közülük 24 500-an Párizsban demonstráltak – számolt be róla a Le Monde.
A tiltakozások során 504 embert állítottak elő, az összecsapásokban pedig 48 rendőr és csendőr sérült meg.
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Súlyos incidensek kísérik a francia diáktüntetéseket
Csütörtökön ismét összecsapások voltak a diákok és a rendőrök között a párizsi Hélène Boucher középiskolánál. A tiltakozók szeméttárolókból emeltek barikádokat az épület előtt, a rendőrség pedig könnygázzal oszlatta fel a tömeget.
Korábbi demonstrációkon több alkalommal összecsaptak a tiltakozók és a rendőrök. Hétfőn Lens városában egy 15 éves tüntető elveszítette az egyik kezét egy rendőri intézkedés során. Az esetet követően Laurent Nuñez belügyminiszter felfüggesztette a rendőrség által használt hanggránátok alkalmazását.