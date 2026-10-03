Egyre erőszakosabbak a francia diáktüntetések – rengeteg kiskorút tartóztattak le

Több mint ötezer embert állítottak elő hétfő óta a francia diáktüntetések miatt, miközben Île-de-France régióban az őrizetbe vett személyek 85 százaléka kiskorú – közölte szombaton a párizsi rendőrség.
A Bien Public információi szerint a tiltakozó mozgalom kezdete óta 824 embert állítottak elő Île-de-France-ban, közülük 255-öt pénteken. Az előállítottak 85 százaléka kiskorú, sokan középiskolások.
A rendőrség szerint az érintettek 90 százalékát abban a megyében állították elő, ahol élnek. A hatóság hozzátette, hogy a kiskorúak közül sokan középiskolások, ugyanakkor nem feltétlenül azokba az intézményekbe járnak, amelyek közelében a rendbontások történtek.
A francia diáktüntetések során országszerte több mint ötezer előállítás történt
Laurent Nuñez francia belügyminiszter közlése szerint pénteken egyetlen nap alatt 1747 embert állítottak elő Franciaországban, hétfő óta pedig az előállítások száma meghaladta az ötezret.
A miniszter csaknem 160 oktatási intézmény közelében történt erőszakos cselekményekről számolt be.
A párizsi rendőrség szerint a tiltakozások helyszínei folyamatosan változnak. A párizsi agglomerációban a megmozdulások először Val-de-Marne megyében kezdődtek, majd Seine-Saint-Denis-re és Hauts-de-Seine-re, később pedig Párizsra is átterjedtek.
A hatóság tájékoztatása szerint nem minden nap ugyanazokat az oktatási intézményeket blokkolják.
Több mint hetven rendőr sérült meg
A párizsi rendőrség szerint a tiltakozások egy részénél pirotechnikai eszközöket vetettek be a rendőrökkel és az oktatási dolgozókkal szemben, gyújtóeszközökkel rongáltak, valamint barikádokat emeltek.
A rendbontások során 77 rendőr megsérült – közölte a hatóság.