Egyre erőszakosabbak a francia diáktüntetések – rengeteg kiskorút tartóztattak le

A francia diáktüntetések során országszerte több mint ötezer előállítás történt

Laurent Nuñez francia belügyminiszter közlése szerint pénteken egyetlen nap alatt 1747 embert állítottak elő Franciaországban, hétfő óta pedig az előállítások száma meghaladta az ötezret.

A miniszter csaknem 160 oktatási intézmény közelében történt erőszakos cselekményekről számolt be.

A párizsi rendőrség szerint a tiltakozások helyszínei folyamatosan változnak. A párizsi agglomerációban a megmozdulások először Val-de-Marne megyében kezdődtek, majd Seine-Saint-Denis-re és Hauts-de-Seine-re, később pedig Párizsra is átterjedtek.

A hatóság tájékoztatása szerint nem minden nap ugyanazokat az oktatási intézményeket blokkolják.