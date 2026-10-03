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Franciaország

Egyre erőszakosabbak a francia diáktüntetések – rengeteg kiskorút tartóztattak le

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Több ezer embert állítottak elő Franciaországban a középiskolák blokádjai és az azok környékén kialakult rendbontások miatt. A francia diáktüntetések során Île-de-France régióban őrizetbe vett személyek 85 százaléka kiskorú. A zavargásokban 77 rendőr is megsérült.
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Franciaországdiáktüntetésrendőrség

Több mint ötezer embert állítottak elő hétfő óta a francia diáktüntetések miatt, miközben Île-de-France régióban az őrizetbe vett személyek 85 százaléka kiskorú – közölte szombaton a párizsi rendőrség.

középiskolai tüntetések, iskolai blokádok, Île-de-France, Párizs, kiskorú tüntetők, rendőrség, előállítások, Laurent Nuñez, A francia diáktüntetések alatt egy tiltakozó stoptáblát dobott a tűzbe a bresti Kerichen középiskolánál Egy tüntető stoptáblát dob ​​a tűzbe, miközben a tiltakozó diákok blokádot hajtottak végre a brest-i Kerichen középiskola közelében, Nyugat-Franciaországban, 2026. október 2-án. Szeptember vége óta a diákok tüntetéseket szerveznek iskolák előtt a sérelmek miatt, az órarendektől, az osztálylétszámoktól és a tanárhiánytól kezdve az idei hőhullámok idején túlfűtött tantermekig. A tüntetések az Ile-de-France régióban kezdődtek Párizs környékén, de mostanra országszerte más városokra is átterjedtek. (Fotó: FRED TANNEAU / AFP)
A francia diáktüntetések alatt egy tiltakozó stoptáblát dobott a tűzbe a bresti Kerichen középiskolánál
Fotó: FRED TANNEAU / AFP

A Bien Public információi szerint a tiltakozó mozgalom kezdete óta 824 embert állítottak elő Île-de-France-ban, közülük 255-öt pénteken. Az előállítottak 85 százaléka kiskorú, sokan középiskolások.

A rendőrség szerint az érintettek 90 százalékát abban a megyében állították elő, ahol élnek. A hatóság hozzátette, hogy a kiskorúak közül sokan középiskolások, ugyanakkor nem feltétlenül azokba az intézményekbe járnak, amelyek közelében a rendbontások történtek.

Egy tüntető stoptáblát dob ​​a tűzbe, miközben a tiltakozó diákok blokádot hajtottak végre a brest-i Kerichen középiskola közelében, Nyugat-Franciaországban, 2026. október 2-án.
Egy tüntető stoptáblát dob ​​a tűzbe, miközben a tiltakozó diákok blokádot hajtottak végre a brest-i Kerichen középiskola közelében, Nyugat-Franciaországban, 2026. október 2-án. Szeptember vége óta a diákok tüntetéseket szerveznek iskolák előtt a sérelmek
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Galéria: Egyre durvulnak a párizsi diáktüntetések
Fotó: AFP
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Egyre durvulnak a párizsi diáktüntetések

A francia diáktüntetések során országszerte több mint ötezer előállítás történt

Laurent Nuñez francia belügyminiszter közlése szerint pénteken egyetlen nap alatt 1747 embert állítottak elő Franciaországban, hétfő óta pedig az előállítások száma meghaladta az ötezret.

A miniszter csaknem 160 oktatási intézmény közelében történt erőszakos cselekményekről számolt be.

A párizsi rendőrség szerint a tiltakozások helyszínei folyamatosan változnak. A párizsi agglomerációban a megmozdulások először Val-de-Marne megyében kezdődtek, majd Seine-Saint-Denis-re és Hauts-de-Seine-re, később pedig Párizsra is átterjedtek.

A hatóság tájékoztatása szerint nem minden nap ugyanazokat az oktatási intézményeket blokkolják.

Több mint hetven rendőr sérült meg

A párizsi rendőrség szerint a tiltakozások egy részénél pirotechnikai eszközöket vetettek be a rendőrökkel és az oktatási dolgozókkal szemben, gyújtóeszközökkel rongáltak, valamint barikádokat emeltek.

A rendbontások során 77 rendőr megsérült – közölte a hatóság.

 

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