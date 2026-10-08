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Kubatov Gábor ismét az ultráknak üzent

Franciaország

Könnygázt vetettek be a rendőrök Párizsban – megrázó képeken a diáktüntetések

31 perce
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Csütörtökön ismét utcára vonultak a középiskolások és az egyetemisták Franciaországban, hogy az oktatási rendszer problémái miatt tiltakozzanak. A francia diáktüntetések harmadik hete tartanak, a kormány intézkedéseket ígért, a tiltakozók azonban továbbra is konkrét döntéseket követelnek.
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Franciaországdiáktüntetésrendőri túlkapás

A francia diáktüntetések miatt több száz oktatási intézményben szünetel részben vagy teljesen a tanítás. A középiskolások harmadik hete tiltakoznak a tanárhiány, az iskolák romló állapota és az oktatás elégtelen finanszírozása miatt. A diákok az intézmények blokádjával és utcai demonstrációkkal próbálnak nyomást gyakorolni a kormányra.

A francia diáktüntetések során már több mint 6600 embert állítottak elő a hatóságok A protester lies on the ground as she is being detained by French law enforcement officers in riot gear during a demonstration in solidarity with high-school students near Sciences Politiques (Paris Institute of Political Studies) university as part of a nationwide protest movement over learning conditions in Paris, on October 7, 2026. Since late September, pupils have barred the entrances to hundreds of schools, complaining of teacher absences, overloaded timetables, dilapidated classrooms and buildings ill-adapted to rising temperatures, among other grievances. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
A francia diáktüntetések során már több mint 6600 embert állítottak elő a hatóságok
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A francia oktatási minisztérium csütörtök reggeli, előzetes adatai szerint 224 oktatási intézmény teljesen bezárt, további 151-ben pedig csak részlegesen indult újra a tanítás. 

Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Francia diáktüntetés, Franciadiáktüntetés
Galéria: Égő barikádok és összecsapások: egyre keményebbek a francia diákok
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Az utóbbi napokban egyre fokozódtak a diáktüntetések Franciaországban. Barikádokat építenek, tüzeket gyújtanak, és többször összecsaptak a rendőrséggel a tüntetők

A francia diáktüntetések csütörtökön is folytatódtak

A Le Monde által ismertetett adatok alapján összesen 375 intézmény érintett, miközben az iskolák 94 százaléka teljesen vagy részlegesen működik. A minisztérium szerint az előző naphoz képest mintegy 30 százalékkal csökkent az érintett intézmények száma. A lap beszámolója szerint a diák- és hallgatói szervezetek csütörtökre újabb iskolablokádokat, egyetemi megmozdulásokat és utcai tüntetéseket hirdettek.

Az Union étudiante hallgatói szervezet arra szólította fel a résztvevőket, hogy reggel akadályozzák meg a tanítás megkezdését az iskolákban és az egyetemi campusokon. A szervezet az Île-de-France régióban déli 12 és 14 óra közötti gyülekezéseket, Párizsban pedig 15 órára a Bastille térre meghirdetett demonstrációt jelentett be.

A miniszterelnök október végére ígért döntéseket

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök szerda este a Matignon-palotából intézett beszédet a tiltakozó fiatalokhoz. A Le Monde szerint a kormányfő elismerte, hogy a diákok elégedetlensége valós problémákból fakad, és hangsúlyozta, hogy aggodalmaikat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Lecornu azonban nem jelentett be azonnali konkrét intézkedéseket. Közölte, hogy a kormány az október végére tervezett első döntésekkel kíván válaszolni a felvetett problémákra.

A kormány emellett párbeszédet kezdeményezett az oktatási intézményekben. Az erre kijelölt tanításmentes időszakokban a diákok és az iskolai dolgozók ismertethetik panaszaikat és javaslataikat.

Súlyos sérülések miatt korlátozták a rendőrség eszközhasználatát

Korábbi demonstrációkon több alkalommal összecsaptak a tiltakozók és a rendőrök. Hétfőn Lens városában egy 15 éves tüntető elveszítette az egyik kezét egy rendőri intézkedés során. Az esetet követően Laurent Nuñez belügyminiszter felfüggesztette a rendőrség által használt hanggránátok alkalmazását.

A belügyminiszter tájékoztatása szerint a tiltakozások kezdete óta 18 rendőrségi belső vizsgálat indult. 215 diák, 85 oktatási dolgozó, valamint csaknem 800 rendőr és csendőr sérült meg a megmozdulások során.

Párizsban könnygázt vetett be a rendőrség

Az AP csütörtöki helyszíni tudósítása szerint Párizs északkeleti részén, a Hélène Boucher középiskolánál ismét összecsaptak a diákok és a rendőrök. A tiltakozók szeméttárolókból emeltek barikádokat az iskola előtt, a rendőrség pedig könnygázzal oszlatta a tömeget.

 

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