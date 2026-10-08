Könnygázt vetettek be a rendőrök Párizsban – megrázó képeken a diáktüntetések

A francia diáktüntetések csütörtökön is folytatódtak

A Le Monde által ismertetett adatok alapján összesen 375 intézmény érintett, miközben az iskolák 94 százaléka teljesen vagy részlegesen működik. A minisztérium szerint az előző naphoz képest mintegy 30 százalékkal csökkent az érintett intézmények száma. A lap beszámolója szerint a diák- és hallgatói szervezetek csütörtökre újabb iskolablokádokat, egyetemi megmozdulásokat és utcai tüntetéseket hirdettek.

Az Union étudiante hallgatói szervezet arra szólította fel a résztvevőket, hogy reggel akadályozzák meg a tanítás megkezdését az iskolákban és az egyetemi campusokon. A szervezet az Île-de-France régióban déli 12 és 14 óra közötti gyülekezéseket, Párizsban pedig 15 órára a Bastille térre meghirdetett demonstrációt jelentett be.

A miniszterelnök október végére ígért döntéseket Sébastien Lecornu francia miniszterelnök szerda este a Matignon-palotából intézett beszédet a tiltakozó fiatalokhoz. A Le Monde szerint a kormányfő elismerte, hogy a diákok elégedetlensége valós problémákból fakad, és hangsúlyozta, hogy aggodalmaikat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Lecornu azonban nem jelentett be azonnali konkrét intézkedéseket. Közölte, hogy a kormány az október végére tervezett első döntésekkel kíván válaszolni a felvetett problémákra. A kormány emellett párbeszédet kezdeményezett az oktatási intézményekben. Az erre kijelölt tanításmentes időszakokban a diákok és az iskolai dolgozók ismertethetik panaszaikat és javaslataikat.

Súlyos sérülések miatt korlátozták a rendőrség eszközhasználatát

Korábbi demonstrációkon több alkalommal összecsaptak a tiltakozók és a rendőrök. Hétfőn Lens városában egy 15 éves tüntető elveszítette az egyik kezét egy rendőri intézkedés során. Az esetet követően Laurent Nuñez belügyminiszter felfüggesztette a rendőrség által használt hanggránátok alkalmazását.

A belügyminiszter tájékoztatása szerint a tiltakozások kezdete óta 18 rendőrségi belső vizsgálat indult. 215 diák, 85 oktatási dolgozó, valamint csaknem 800 rendőr és csendőr sérült meg a megmozdulások során.

Párizsban könnygázt vetett be a rendőrség

Az AP csütörtöki helyszíni tudósítása szerint Párizs északkeleti részén, a Hélène Boucher középiskolánál ismét összecsaptak a diákok és a rendőrök. A tiltakozók szeméttárolókból emeltek barikádokat az iskola előtt, a rendőrség pedig könnygázzal oszlatta a tömeget.