Képeken a Franciaországban elszabadult pokol – egy diáknak leszakadt a keze, egy másiknak kitörtek a fogai

A francia diáktüntetések nyomán ideiglenesen felfüggesztették a sokkológránátok használatát Franciaországban, miután egy 15 éves fiú elvesztette a kezét egy hétfői lensi incidensben. Laurent Nuñez belügyminiszter közölte, hogy az intézkedés addig marad érvényben, amíg nem tisztázzák az eset pontos körülményeit – számolt be róla a BBC.

A francia diáktüntetések során több százezren vonultak utcára, a rendőri intézkedések miatt pedig több vizsgálat is indult

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

A Lensban, az Auguste Béhal középiskola közelében történt incidensről eltérően számoltak be a hatóságok és a diákok. A hivatalos tájékoztatás szerint a 15 éves fiú felvett egy úgynevezett bekerítés elleni gránátot, amely ezt követően felrobbant. Diákok ezzel szemben azt állították, hogy a fiatalt közvetlenül találta el a rendőr által kilőtt eszköz.

A helyi prefektus szerint a történtek idején a rendőrökkel mintegy 200–250 fős, köveket és tűzijátékokat dobáló csoport került szembe. A szóban forgó gránátot nem halálos fegyvernek tekintik, felrobbanásakor azonban apró gumilövedékeket szór szét.

Vizsgálatok indultak a francia diáktüntetések rendőri kezelése miatt

Laurent Nuñez az RTL rádiónak elmondta, hogy a rendőrség belső felügyeleti szerve, az IGPN 18 vizsgálatot indított annak megállapítására, arányosan jártak-e el a rendőrök a demonstrációk során.

A belügyminiszter szerint a lensi rendőri intézkedés olyan kérdéseket vet fel, amelyek tisztázásra szorulnak. Hozzátette, hogy amennyiben felmerül az aránytalan erő alkalmazásának gyanúja, igazságügyi vizsgálat indul.

Nem ez volt az egyetlen súlyos sérüléssel járó eset. A múlt héten egy 14 éves fiút arcon talált egy könnygázgránát Saint-Ouen-l’Aumône-ban. Ügyvédje szerint a gyermek több fogát elvesztette, és eltört az állkapcsa. Az ügyben egy rendőr ellen vádat emeltek.

Szerdán az ügyészség egy másik incidens miatt emberölési kísérlet gyanújával indított nyomozást. Egy 17 éves tüntető azt állította, hogy egy rendőr a víz alatt tartotta a fejét, miközben egy folyó közelében megpróbálta őrizetbe venni Belfort-ban.

Több mint 500 iskolát érintett a tiltakozás A szeptember közepén kezdődött megmozdulások októberben is folytatódtak, több mint 500 iskola teljesen vagy részlegesen bezárt. A középiskolásokhoz időközben szülők, egyetemi hallgatók és szakszervezetek is csatlakoztak. Kedden több százezren vonultak utcára, hogy jobb iskolai körülményeket követeljenek. Egyes városokban a rendőrség könnygázt és vízágyút is bevetett. A belügyminisztérium adatai szerint 488 embert vettek őrizetbe, a biztonsági erők 43 tagja pedig megsérült. Sébastien Lecornu miniszterelnök közlése szerint a tiltakozások kezdete óta 215 diák, 85 iskolai dolgozó és 715 rendőr sérült meg. A belügyminisztérium szerint több mint 6500 embert igazoltattak vagy vettek őrizetbe ebben az időszakban.

A diáktüntetések a párizsi tömegközlekedést is érintették. A keddi demonstráció miatt a rendőrségi prefektúra kérésére hat metróállomást – a Charonne, az Oberkampf, a Richard-Lenoir, a Rue des Boulets, a Saint-Ambroise és a Voltaire állomást – lezártak. A korlátozásokat már a délutáni tüntetés kezdete előtt életbe léptették, az érintett állomásokon a szerelvények sem álltak meg – számolt be róla a Le Parisien.