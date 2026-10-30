Súlyos zavargásoktól tartanak Halloween éjszakáján, 70 ezer rendőrt mozgósítottak

Franciaország ismét 70 ezer rendfenntartót mozgósít az október 31-re tervezett tüntetések és esti gyűlések miatt. Laurent Nuñez belügyminiszter csütörtökön úgy fogalmazott, hogy szombat „nagyon magas kockázatú” napnak ígérkezik a közrend szempontjából.

Franciaország felkészül a legrosszabbra

Fotó: SYLVAIN THOMAS / AFP

A miniszter szerint több radikális csoport is erőszakos megmozdulásokra buzdított a közösségi oldalakon. Nuñez ezért „rendkívül határozott” rendőri fellépést ígért.

A hatóságok különösen a szombat esti óráktól tartanak, amikorra a hagyományos, szervezett demonstrációk már véget érhetnek.

Franciaország 70 ezer rendfenntartót mozgósít

A belügyminiszter közlése szerint a munkásmozgalomhoz kötődő csoportok, a radikalizálódott szélsőbaloldal és egyes radikális sárgamellényes oldalak is utcai gyűlésekre szólítottak fel. A felhívások alapján október 31-én este nyolc órától Franciaország több városában is megmozdulások kezdődhetnek. Nuñez szerint az üzenetek között több kifejezetten radikális tartalmú is megjelent. A miniszter hangsúlyozta, hogy az október 31-i programokkal kapcsolatban a hatóságok kiemelt veszélyt látnak a közrendre.

Korábban fosztogatás és vandalizmus söpört végig Franciaországon

A francia belügyminisztérium adatai szerint az előző szombati felvonulásokon 410 ezren vettek részt. Akkor szintén 70 ezer rendfenntartót vezényeltek szolgálatba. A nagyszabású biztosítás a hatóságok szerint hozzájárult ahhoz, hogy ne ismétlődjön meg az október 17-én több városon végigsöprő fosztogatás és vandalizmus.

A mostani mozgósítás célja ugyancsak az, hogy a békés demonstrációk után megakadályozzák az esetleges esti rendbontásokat.

Újabb országos sztrájkot is hirdettek

A munkavállalói érdekképviseletek vezetői és a diákok október 31-re további tiltakozásokat, november 5-re pedig országos sztrájkot hirdettek. A szervezők szerint a fizetések, a megélhetési költségek és a közszolgáltatások helyzete miatti elégedetlenség már messze túlmutat azon a diákmozgalmon, amely az előző hónapban kezdte meg a mozgósítást.