ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szakértő leplezte le a kata-tervezetet: "Ez a legsúlyosabb jogalkotó hiba, amit el lehet követni"

Rendkívüli

Spanyol vonatbaleset: 69-re emelkedett az elhunytak száma, a roncsok között kutatnak az áldozatok után

halloween

Súlyos zavargásoktól tartanak Halloween éjszakáján, 70 ezer rendőrt mozgósítottak

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nagyszabású biztonsági művelettel készülnek a francia hatóságok az október 31-re meghirdetett megmozdulásokra. Franciaország belügyminisztere szerint Halloween napja nagyon magas közrendvédelmi kockázatot jelent, ezért 70 ezer rendfenntartót vezényelnek az utcákra.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
halloweenfranciaországhatóság

Franciaország ismét 70 ezer rendfenntartót mozgósít az október 31-re tervezett tüntetések és esti gyűlések miatt. Laurent Nuñez belügyminiszter csütörtökön úgy fogalmazott, hogy szombat „nagyon magas kockázatú” napnak ígérkezik a közrend szempontjából.

franciaország
Franciaország felkészül a legrosszabbra
Fotó: SYLVAIN THOMAS / AFP

A miniszter szerint több radikális csoport is erőszakos megmozdulásokra buzdított a közösségi oldalakon. Nuñez ezért „rendkívül határozott” rendőri fellépést ígért.

A hatóságok különösen a szombat esti óráktól tartanak, amikorra a hagyományos, szervezett demonstrációk már véget érhetnek.

Franciaország 70 ezer rendfenntartót mozgósít

A belügyminiszter közlése szerint a munkásmozgalomhoz kötődő csoportok, a radikalizálódott szélsőbaloldal és egyes radikális sárgamellényes oldalak is utcai gyűlésekre szólítottak fel. A felhívások alapján október 31-én este nyolc órától Franciaország több városában is megmozdulások kezdődhetnek. Nuñez szerint az üzenetek között több kifejezetten radikális tartalmú is megjelent. A miniszter hangsúlyozta, hogy az október 31-i programokkal kapcsolatban a hatóságok kiemelt veszélyt látnak a közrendre.

Korábban fosztogatás és vandalizmus söpört végig Franciaországon

A francia belügyminisztérium adatai szerint az előző szombati felvonulásokon 410 ezren vettek részt. Akkor szintén 70 ezer rendfenntartót vezényeltek szolgálatba. A nagyszabású biztosítás a hatóságok szerint hozzájárult ahhoz, hogy ne ismétlődjön meg az október 17-én több városon végigsöprő fosztogatás és vandalizmus.

A mostani mozgósítás célja ugyancsak az, hogy a békés demonstrációk után megakadályozzák az esetleges esti rendbontásokat.

Újabb országos sztrájkot is hirdettek

A munkavállalói érdekképviseletek vezetői és a diákok október 31-re további tiltakozásokat, november 5-re pedig országos sztrájkot hirdettek. A szervezők szerint a fizetések, a megélhetési költségek és a közszolgáltatások helyzete miatti elégedetlenség már messze túlmutat azon a diákmozgalmon, amely az előző hónapban kezdte meg a mozgósítást.

 

Szóljon hozzá!