Ellopták a világ egyik legdrágább könyvét Franciaországban

A franciaországi Issoire városában lopták el Joseph Foret „Apokalipszis” című különleges könyvét, amelynek bronzborítóját Salvador Dalí spanyol szürrealista művész készítette. A rendkívül értékes alkotás eltűnése miatt a Clermont-Ferrand-i csendőrség indított nyomozást.

Franciaország egyik művészeti központjából tűnt el a 210 kilogrammos különleges alkotás

Fotó: YouTube

A könyvet az issoire-i kortárs művészeti központban állították ki, ahonnan október 4-ről 5-re virradó éjszaka vitték el. A lopás pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Clermont-Ferrand-i ügyészség rendkívül értékes alkotásként jellemezte az eltűnt művet. A könyv tulajdonosa és a művészeti központ alapítója, Christian Karutzos az Ici rádiónak azt mondta, hogy szerinte a műnek nincs párja a világon, eltűnését pedig súlyos veszteségnek nevezte a francia kulturális örökség számára.

Salvador Dalí készítette a 150 kilogrammos bronzborítót

Az „Apokalipszis” 1958 és 1961 között készült Joseph Foret galériatulajdonos kezdeményezésére, XXIII. János pápa áldásával. A mű alapjául a Jelenések könyve, az Újszövetség utolsó könyve szolgált – számolt be róla a France 24.

A különleges kötet létrehozásában mintegy másfél tucat neves művész és író vett részt. Közöttük volt Salvador Dalí mellett Jean Cocteau, Bernard Buffet és Ossip Zadkine is.

A könyv mérete mellett a tömege is rendkívüli: összesen mintegy 210 kilogrammot nyom. Ebből önmagában 150 kilogrammot tesz ki a Salvador Dalí által készített bronzborító.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogyan sikerült a tolvajnak vagy tolvajoknak elvinniük a több mint két mázsás alkotást a művészeti központból. Az ügyben a Clermont-Ferrand-i csendőrség folytat nyomozást.

Franciaországban 2025-ben a Louvre-ból is értékes műkincseket loptak el

Franciaországban 2025. október 19-én a párizsi Louvre-ban is nagyszabású műkincsrablás történt. Az Origo korábbi beszámolója szerint négy tolvaj egy járműre szerelt emelő segítségével jutott be az Apolló-galériába, ahonnan percek alatt nyolc, a 19. századi francia királyi és császári családokhoz köthető ékszert vittek el. Az ellopott műkincsek között diadémok, nyakláncok, fülbevalók és brossok is voltak.