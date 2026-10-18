Háborús állapotok Franciaországban: felgyújtott barikádok, kifosztott üzletek – képeken a pusztítás

Miközben országszerte a sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menetekben százezrek tiltakoztak békésen a rendőrség által engedélyezett és biztosított útvonalakon, arcukat álarccal eltakaró, fekete ruhás fiatalokból álló vandálcsoportok behatoltak középületekbe, ahol gyújtogattak, mások üzleteket fosztogattak, barikádokat emeltek bérkerékpárokból és kordonokból, amelyeket aztán felgyújtottak.

Brutális zavargások Franciaországban: több százmillió eurós a kár. Fotó: Wu Huiwo Xinhua / eyevine / eyevine

Lángok és pusztítás Franciaországban

A francia Kereskedők és Forgalmazók Szövetsége szerint a francia nagyvárosokban szombaton mintegy 1500 üzletet fosztottak ki.

Több mint 1800 embert vettek őrizetbe, több mint 500 rendőr, csendőr és tűzoltó sérült meg az összecsapásokban - jelentette be Laurent Nunez belügyminiszter az X közösségi oldalon. Párizsban szombaton 855 embert állítottak elő, amire korábban soha nem volt példa.