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franciaország

Háborús állapotok Franciaországban: felgyújtott barikádok, kifosztott üzletek – képeken a pusztítás

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A francia nagyvárosok utcáin a pusztulás látványa fogadta vasárnap a járókelőket a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulás során történt erőszakos cselekmények és fosztogatások után, amelyek több százmillió eurós anyagi kárt okoztak.
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franciaországkárüzlet

Miközben országszerte a sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menetekben százezrek tiltakoztak békésen a rendőrség által engedélyezett és biztosított útvonalakon, arcukat álarccal eltakaró, fekete ruhás fiatalokból álló vandálcsoportok behatoltak középületekbe, ahol gyújtogattak, mások üzleteket fosztogattak, barikádokat emeltek bérkerékpárokból és kordonokból, amelyeket aztán felgyújtottak.

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Brutális zavargások Franciaországban: több százmillió eurós a kár. Fotó: Wu Huiwo Xinhua / eyevine / eyevine

Lángok és pusztítás Franciaországban

A francia Kereskedők és Forgalmazók Szövetsége szerint a francia nagyvárosokban szombaton mintegy 1500 üzletet fosztottak ki.

Több mint 1800 embert vettek őrizetbe, több mint 500 rendőr, csendőr és tűzoltó sérült meg az összecsapásokban - jelentette be Laurent Nunez belügyminiszter az X közösségi oldalon. Párizsban szombaton 855 embert állítottak elő, amire korábban soha nem volt példa.

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Galéria: Fosztogatásba és gyújtogatásba torkollottak a francia tüntetések
Fotó: AFP
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2026. október 18-án hatalmas fosztogatások és számos tűzeset rázta meg Franciaországot, miközben az országos tüntetések az egyre növekvő infláció ellen „rendkívüli intenzitású” utcai erőszakká fajultak. A tüntetéseken, és 150 rendőr megsérült a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, több városban is súlyos incidensek történtek. Lyonban felgyújtották a turisztikai irodát, Limoges-ban pedig a városházán keletkezett nagy tűz miatt részben beszakadt az épület teteje, lángok között omlott le a városháza óratornyának csúcsa.

A helyi prefektúra közlése szerint a szándékosan okozott tűzben a városháza épülete nagyrészt megsemmisült.

A tűzoltók késő éjszaka is küzdöttek a lángokkal, miközben szemtanúk videófelvételeket készítettek a torony tetejének drámai összeomlásáról.

Saint-Étienne polgármestere arról számolt be, hogy egy fiatal férfi kezét egy gránát robbanása roncsolta szét. Lille-ben egy Apple üzletet fosztottak ki, Grenoble-ban pedig maszkos férfiak egy turistavonatot vezettek a belvárosban a rendőrök felé.

A tüntetésekre Magyar Péter is reagált.

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