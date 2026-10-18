Háborús állapotok Franciaországban: felgyújtott barikádok, kifosztott üzletek – képeken a pusztítás

Miközben országszerte a sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menetekben százezrek tiltakoztak békésen a rendőrség által engedélyezett és biztosított útvonalakon, arcukat álarccal eltakaró, fekete ruhás fiatalokból álló vandálcsoportok behatoltak középületekbe, ahol gyújtogattak, mások üzleteket fosztogattak, barikádokat emeltek bérkerékpárokból és kordonokból, amelyeket aztán felgyújtottak.
Lángok és pusztítás Franciaországban
A francia Kereskedők és Forgalmazók Szövetsége szerint a francia nagyvárosokban szombaton mintegy 1500 üzletet fosztottak ki.
Több mint 1800 embert vettek őrizetbe, több mint 500 rendőr, csendőr és tűzoltó sérült meg az összecsapásokban - jelentette be Laurent Nunez belügyminiszter az X közösségi oldalon. Párizsban szombaton 855 embert állítottak elő, amire korábban soha nem volt példa.
Ahogy az Origo is beszámolt róla, több városban is súlyos incidensek történtek. Lyonban felgyújtották a turisztikai irodát, Limoges-ban pedig a városházán keletkezett nagy tűz miatt részben beszakadt az épület teteje, lángok között omlott le a városháza óratornyának csúcsa.
A helyi prefektúra közlése szerint a szándékosan okozott tűzben a városháza épülete nagyrészt megsemmisült.
A tűzoltók késő éjszaka is küzdöttek a lángokkal, miközben szemtanúk videófelvételeket készítettek a torony tetejének drámai összeomlásáról.
Saint-Étienne polgármestere arról számolt be, hogy egy fiatal férfi kezét egy gránát robbanása roncsolta szét. Lille-ben egy Apple üzletet fosztottak ki, Grenoble-ban pedig maszkos férfiak egy turistavonatot vezettek a belvárosban a rendőrök felé.
A tüntetésekre Magyar Péter is reagált.