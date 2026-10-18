Lángokban Franciaország: 1200 embert tartoztattak le, miután elszabadult az erőszak – videó

Súlyos zavargásokba torkolltak a franciaországi tüntetések, amelyek az iskolák rossz állapota és a megélhetési költségek emelkedése miatt robbantak ki. A demonstrációkon becslések szerint 550 ezren vettek részt, a rendőrség legalább 1200 embert vett őrizetbe. A kormány szerint a tiltakozások során jelentősen fokozódott az erőszak - írja a BBC.

Franciaroszág lángokban, leomlott a városháza óratornyának csúcsa Limoges városában - Fotó: ELISE CABANE / Hans Lucas

Párizsban a délután még viszonylag békés felvonulás estére utcai összecsapásokba torkollott. A rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be, miközben tüntetők autókat gyújtottak fel, üzleteket fosztogattak, és több épületben is károkat okoztak.

A zavargásokban Sébastien Lecornu miniszterelnök közlése szerint 150 rendőr megsérült.

Erőszak vidéken

Más francia városokban is súlyos incidensek történtek. Lyonban felgyújtották a turisztikai irodát, Limoges-ban pedig a városházán keletkezett nagy tűz miatt részben beszakadt az épület teteje, lángok között omlott le a városháza óratornyának csúcsa.

A helyi prefektúra közlése szerint a szándékosan okozott tűzben a városháza épülete nagyrészt megsemmisült.

A tűzoltók késő éjszaka is küzdöttek a lángokkal, miközben szemtanúk videófelvételeket készítettek a torony tetejének drámai összeomlásáról.

Saint-Étienne polgármestere arról számolt be, hogy egy fiatal férfi kezét egy gránát robbanása roncsolta szét. Lille-ben egy Apple üzletet fosztottak ki, Grenoble-ban pedig maszkos férfiak egy turistavonatot vezettek a belvárosban a rendőrök felé.

Miért tüntetnek Franciaországban?

A tüntetések az iskolai dolgozók hiánya, az elhanyagolt középiskolai épületek és a megélhetési nehézségek miatt kezdődtek, de szakszervezetek és a korábbi sárgamellényes mozgalom támogatói is csatlakoztak hozzájuk. A kormány korábban 3000 új helyettesítő tanár alkalmazását ígérte, a tiltakozások azonban folytatódtak.

Lángoló biciklik Franciaországban - Fotó: VINCENT KOEBEL / NurPhoto

A politikai feszültséget tovább fokozza, hogy Franciaország a jövő évi elnökválasztás előtt áll. Emmanuel Macron elnök a zavargások elkövetőinek megbüntetését ígérte, Lecornu pedig arra figyelmeztetett, hogy senki sem kényszerítheti rá politikai céljait az országra erőszakkal.