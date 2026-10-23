Lövöldözés Franciaországban: egy ember meghalt, többen megsérültek

Egy ember meghalt és legalább négy másik megsérült egy lövöldözésben Párizstól nyugatra, a Yvelines megyében – közölte egy rendőrségi forrás pénteken.

Lövöldözés Franciaországban. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Lövöldözés Franciaországban

A jelentések szerint egy gyanúsítottat letartóztattak, aki egy autóból nyitott tüzet. További részleteket egyelőre nem közölt a rendőrség - írta a Reuters.

A közösségi médiában megosztott felvételeken mentő- és rendőrautók sokasága látható a lövöldözés helyszínén.

JUST IN: At least 1 killed, several injured after gunman opens fire from car in Trappes and La Verrière, Yvelines, France https://t.co/MsSfQ93iLk — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 23, 2026

Franciaországban elszabadult az erőszak

Drasztikus intézkedésekkel próbálják megfékezni az egyre súlyosabb erőszakhullámot: Párizsban és több nagyvárosban kijárási korlátozásokat vezettek be a fosztogatások és zavargások miatt. Franciaországban a múlt hétvégi összecsapások során több mint 2500 embert vettek őrizetbe, miközben a társadalmi elégedetlenség tovább fokozódik.