Lövöldözés Franciaországban: egy ember meghalt, többen megsérültek

Egy ember meghalt és legalább négy másik megsérült egy lövöldözésben Párizstól nyugatra, a Yvelines megyében – közölte egy rendőrségi forrás pénteken.
Lövöldözés Franciaországban
A jelentések szerint egy gyanúsítottat letartóztattak, aki egy autóból nyitott tüzet. További részleteket egyelőre nem közölt a rendőrség - írta a Reuters.
A közösségi médiában megosztott felvételeken mentő- és rendőrautók sokasága látható a lövöldözés helyszínén.
Franciaországban elszabadult az erőszak
Drasztikus intézkedésekkel próbálják megfékezni az egyre súlyosabb erőszakhullámot: Párizsban és több nagyvárosban kijárási korlátozásokat vezettek be a fosztogatások és zavargások miatt. Franciaországban a múlt hétvégi összecsapások során több mint 2500 embert vettek őrizetbe, miközben a társadalmi elégedetlenség tovább fokozódik.