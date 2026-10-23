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rendőrség

Lövöldözés Franciaországban: egy ember meghalt, többen megsérültek

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A rendőrség jelentése szerint tüzet nyitott egy ember autójából Párizs közelében. Az elkövetőt elkapták, további részleteket egyelőre nem közöltek.
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rendőrségFranciaországlövöldözés

Egy ember meghalt és legalább négy másik megsérült egy lövöldözésben Párizstól nyugatra, a Yvelines megyében – közölte egy rendőrségi forrás pénteken.

Lövöldözés Franciaországban
Lövöldözés Franciaországban. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Lövöldözés Franciaországban

A jelentések szerint egy gyanúsítottat letartóztattak, aki egy autóból nyitott tüzet. További részleteket egyelőre nem közölt a rendőrség - írta a Reuters.

A közösségi médiában megosztott felvételeken mentő- és rendőrautók sokasága látható a lövöldözés helyszínén.

Franciaországban elszabadult az erőszak

Drasztikus intézkedésekkel próbálják megfékezni az egyre súlyosabb erőszakhullámot: Párizsban és több nagyvárosban kijárási korlátozásokat vezettek be a fosztogatások és zavargások miatt. Franciaországban a múlt hétvégi összecsapások során több mint 2500 embert vettek őrizetbe, miközben a társadalmi elégedetlenség tovább fokozódik.

 

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