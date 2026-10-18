Tüntetők gyújtottak fel egy történelmi épületet – képeken a franciaországi pusztítás

A franciaországi tüntetésekhez kapcsolódó szombati zavargások során felgyújtották a közép-franciaországi Limoges városházát. A beszámolók szerint maszkos személyek előbb felgyújtottak egy önkormányzati rendőrautót, majd betörték a városháza ablakait, behatoltak az épületbe, és ott is tüzet gyújtottak. A lángok átterjedtek a tetőszerkezetre, a tűzoltók pedig megkezdték az oltást, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését.

A franciaországi tüntetések során felgyújtott limoges-i városháza

Fotó: PASCAL LACHENAUD / AFP

A franciaországi tüntetések alatt felgyújtott városháza súlyosan megrongálódott

A La Dépêche vasárnap reggeli beszámolója szerint a tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk a tüzet, és már az utolsó izzó részek oltásán dolgoztak. A 19. századi épület súlyosan megrongálódott, harangtornya összeomlott. Maurice Barate, Haute-Vienne megye prefektusa megerősítette, hogy szándékos gyújtogatás történt. A szombati zavargások során Franciaország-szerte mintegy 1200 embert állítottak elő.