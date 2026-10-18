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gyújtogatás

Tüntetők gyújtottak fel egy történelmi épületet – képeken a franciaországi pusztítás

14 perce
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Franciaországban szeptember óta tartanak a megélhetési költségek, az oktatás helyzete és a kormány politikája miatt kirobbant tiltakozások. A franciaországi tüntetések során több városban erőszakos összecsapásokra és rongálásokra is sor került. Szombaton a közép-franciaországi Limoges városházáját is felgyújtották, a tűz pedig súlyos károkat okozott az épületben.
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gyújtogatástűztüntetésFranciaország

A franciaországi tüntetésekhez kapcsolódó szombati zavargások során felgyújtották a közép-franciaországi Limoges városházát. A beszámolók szerint maszkos személyek előbb felgyújtottak egy önkormányzati rendőrautót, majd betörték a városháza ablakait, behatoltak az épületbe, és ott is tüzet gyújtottak. A lángok átterjedtek a tetőszerkezetre, a tűzoltók pedig megkezdték az oltást, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését.

A franciaországi tüntetések során felgyújtott limoges-i városháza
A franciaországi tüntetések során felgyújtott limoges-i városháza
Fotó: PASCAL LACHENAUD / AFP

A franciaországi tüntetések alatt felgyújtott városháza súlyosan megrongálódott

A La Dépêche vasárnap reggeli beszámolója szerint a tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk a tüzet, és már az utolsó izzó részek oltásán dolgoztak. A 19. századi épület súlyosan megrongálódott, harangtornya összeomlott. Maurice Barate, Haute-Vienne megye prefektusa megerősítette, hogy szándékos gyújtogatás történt. A szombati zavargások során Franciaország-szerte mintegy 1200 embert állítottak elő.

Protesters march behind French Republican Security Corps (CRS - Compagnies Republicaines de Securite) police officers during a demonstration to protest against the "high cost of living", in Toulouse, southwestern France, on October 17, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together various groups expressing their anger: former "Yellow Vest", secondary school and university students, climate activists and even farmers. After weeks of student protests, France faces broader, nationwide demonstrations on October 17, 2026 over the cost of living, setting up a potentially fraught six months heading into a presidential election. A police source told AFP that authorities estimated nearly 200,000 people could take part, with 40,000 in Paris. (Photo by Ed JONES / AFP)
Galéria: Brutális képek: Porrá égették a tüntetők a 143 éves városházát!
Fotó: AFP
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Brutális képek: Porrá égették a tüntetők a 143 éves városházát!

 

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