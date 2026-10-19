Mintha mi sem történne: borozgató párt videóztak le a párizsi zavargások közepette

Szombat este egy pár cigarettázott és bort ivott a párizsi Diadalív közelében, miközben a háttérben tüntetések zajlottak. A felvételen látható, hogy a két ember nyugodtan beszélget, miközben a távolban egy égő szemetesből lángok csapnak fel.

A franciaországi tüntetések közepette egy pár cigarettázott és bort ivott a párizsi Diadalív közelében

Fotó: YouToube

A jelenet különös kontrasztot mutatott a pár nyugodt időtöltése és a közelben zajló zavargások között.

Súlyos összecsapások kísérték a franciaországi tüntetéseket

A szombati országos demonstrációkon a francia belügyminisztérium adatai szerint mintegy 550 ezren vettek részt, míg a szervezők 800 ezerre becsülték a résztvevők számát. A zavargások során több mint 1200 embert vettek őrizetbe, és 150 rendőr megsérült.

Párizsban a kezdetben viszonylag békés felvonulás estére erőszakos összecsapásokba torkollott. A rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be, miközben több helyen autókat gyújtottak fel és üzleteket fosztottak ki. Limoges-ban a városházán keletkezett tűz miatt az épület tetőszerkezetének egy része is beomlott.

Tragédia történt a párizsi Diadalívnél

A zavargásokkal egy időben halálos tragédia is történt a francia fővárosban. Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, szombat délután lezuhant egy 22 éves férfi a párizsi Diadalív tetejéről. A fiatalember életét a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni. A francia ügyészség vizsgálatot indított a haláleset körülményeinek tisztázására.