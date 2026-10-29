Egyre nehezebb helyzetben a független sajtó, most egy szerkesztőséget lakoltatnak ki

Huszonkilenc év után el kell hagynia moszkvai szerkesztőségét az egyik ismert orosz rendszerkritikus újságnak. A független sajtó helyzete egyre nehezebb Oroszországban: a Novaja Gazeta kilakoltatásával együtt egy meggyilkolt újságíró emlékmúzeuma is bezár.

Újabb hatósági intézkedések sújtják az orosz független sajtót (illusztráció) Forrás: Pexels

A Novaja Gazeta szerkesztőségének a Moszkva belvárosában található Potapovszkij közben működő irodájából kell kiköltöznie. Szergej Szokolov főszerkesztő az olvasóknak írt levelében közölte, hogy rendkívül kevés időt kaptak a távozásra, és egyelőre nem sikerült új helyiséget találniuk.

A kilakoltatás miatt bezár Anna Politkovszkaja meggyilkolt újságíró múzeuma is, amelyet egykori irodájában rendeztek be. Az emlékhely 2021. október 6-án, Politkovszkaja meggyilkolásának 15. évfordulóján nyílt meg.

Újabb hatósági intézkedések sújtják az orosz független sajtót

A Novaja Gazetát szeptemberben az orosz igazságügyi minisztérium külföldi ügynöknek nyilvánította. A hatóságok szerint a rendszerkritikus újság hiteltelen információkat terjesztett az orosz állami szervek döntéseiről, politikájáról és a választási rendszerről.

Az orosz sajtót érintő hatósági fellépések októberben is folytatódtak. Október 15-én házkutatást tartottak Szergej Szokolov főszerkesztő lakásán, majd tanúként kihallgatásra idézték egy személyes adatok jogellenes felhasználásával kapcsolatos büntetőügyben.

Az eljárás során Oleg Roldugint, a Novaja Gazeta egyik rovatvezetőjét is letartóztatták, jelenleg házi őrizetben van. A kilakoltatás pontos indokát a beszámoló nem ismerteti. A szerkesztőségnek azonban a korábbi hatósági intézkedések után most azzal is szembe kell néznie, hogy elveszíti közel három évtizede használt moszkvai központját.