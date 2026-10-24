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Összeütközött két katonai repülőgép a Fülöp-szigeteken, meghalt négy pilóta

Fülöp-szigetek

Tragédia a levegőben: két katonai repülőgép ütközött össze, négy pilóta életét vesztette

26 perce
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Tragikus baleset történt a Fülöp-szigeteken, ahol egy katonai kiképzési művelet során két repülőgép összeütközött a levegőben, majd lezuhant. A szerencsétlenségben mind a négy pilóta életét vesztette.
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Fülöp-szigetekkatonai repülőgéppilótaösszeütközött

Egy kiképzési művelet során összeütközött a levegőben a Fülöp-szigetek hadseregének két repülőgépe, a négy pilóta életét vesztette – jelentette be szombaton a Fülöp-szigeteki légierő az MTI beszámolója szerint.

Repülőgép-baleset a Fülöp-szigeteken: két katonai gép ütközött össze, négy pilóta meghalt
Repülőgép-baleset a Fülöp-szigeteken: két katonai gép ütközött össze, négy pilóta meghalt
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Repülőgép-baleset a Fülöp-szigeteken: két katonai gép ütközött össze, négy pilóta meghalt

A közlemény szerint a baleset helyi idő szerint péntek délután történt az ország északkeleti részén, Manilától mintegy 60 kilométerre délnyugatra fekvő Batangas tartományban található lipai légitámaszpont területén. Az SF–260 típusú, könnyű kiképzőgépek a katonai bázis területe felett zuhantak le nem sokkal azután, hogy egy hét gépből álló kötelék részeként szálltak fel gyakorlórepülésre.

A többi öt repülőgép sikeresen földet ért. A hadsereg vizsgálatot indított a baleset okának és körülményeinek tisztázására, miközben tiszteletét fejezte ki az elhunyt pilóták szolgálatvállalása és áldozata előtt. 

Hozzátették, hogy ideiglenesen, elővigyázatossági okokból felfüggesztik a balesetben érintett repülőgéptípussal folytatott kiképzőrepüléseket.

 

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