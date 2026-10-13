Futás közben támadtak meg egy 28 éves nőt hétfőn a bécsi Brigittenauer Ländén. A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfi megragadta, majd a földre rántotta az áldozatot.

Futás közben támadtak meg egy 28 éves nőt hétfőn a bécsi Brigittenauer Ländén. A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfi megragadta, majd a földre rántotta az áldozatot. (A kép illusztráció.)

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Futás közben támadták meg a fiatal nőt a bécsi rakparton

A dulakodás közben mindketten lezuhantak egy lejtőn. A gyanú szerint a férfi ezután szexuálisan bántalmazni próbálta a nőt.

Az esetet észrevette egy járókelő, aki először azt hitte, verekedés zajlik. Amikor közelebb ment, felismerte, hogy szexuális támadás történik, ezért közbelépett.

A feltételezett elkövető ekkor elengedte a nőt és elmenekült. A rendőrök azonnal hajtóvadászatot indítottak, és reggel 6.45 körül, a helyszíntől mintegy 300 méterre elfogtak egy 34 éves magyar férfit.

A gyanúsítottnak nincs állandó lakcíme, kihallgatása során pedig nem tett beismerő vallomást. A hatóságok büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A 28 éves nő könnyebb horzsolásokat szenvedett. A támadás lehetséges lelki következményei egyelőre nem ismertek. A rendőrségi nyomozás folytatódik.