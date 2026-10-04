Nem mindennapi eset: autóval törte át a garázs falát egy sofőr

Garázsbaleset történt péntek reggel a németországi Beverungenben: egy sofőr autójával áttörte egy garázs hátsó falát, majd a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a szorult helyzetéből. A baleset következtében az épület egyes részei is leomlottak – számolt be róla a Focus.
A tűzoltóság tájékoztatása szerint a sofőr az első információk alapján nem sérült meg. Egyelőre nem tisztázott, hogy a baleset akkor történt-e, amikor a férfi beállt a garázsba, vagy amikor megpróbált kiállni onnan.
Építési szakértőt is bevontak a mentésbe
A garázsban keletkezett jelentős károk miatt a tűzoltók videókapcsolaton keresztül kérték a német műszaki segélyszervezet (THW) egyik építési szakértőjének segítségét. A szakember később személyesen is a helyszínre érkezett, és közreműködött a munkálatokban.
A járművet végül sikerült kiemelni a megrongálódott garázsból. A meglazult, lezuhanással fenyegető faldarabokat eltávolították, az érintett területet pedig építési kerítésekkel zárták le.
A rendőrség vizsgálja, pontosan hogyan történt a péntek reggeli baleset.