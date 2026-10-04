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garázs

Nem mindennapi eset: autóval törte át a garázs falát egy sofőr

44 perce
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Szokatlan balesethez riasztották a tűzoltókat a németországi Beverungenben, ahol egy autó áttörte egy garázs hátsó falát. A helyszínen történt garázsbaleset olyan jelentős károkat okozott, hogy az épület egyes részei is leomlottak, a sofőr azonban az első információk szerint nem sérült meg.
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garázsNémetországbaleset

Garázsbaleset történt péntek reggel a németországi Beverungenben: egy sofőr autójával áttörte egy garázs hátsó falát, majd a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a szorult helyzetéből. A baleset következtében az épület egyes részei is leomlottak – számolt be róla a Focus.

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A garázsbaleset során az autó áttörte az épület hátsó falát
Fotó: Beverungeni Tűzoltóság

A tűzoltóság tájékoztatása szerint a sofőr az első információk alapján nem sérült meg. Egyelőre nem tisztázott, hogy a baleset akkor történt-e, amikor a férfi beállt a garázsba, vagy amikor megpróbált kiállni onnan.

Építési szakértőt is bevontak a mentésbe

A garázsban keletkezett jelentős károk miatt a tűzoltók videókapcsolaton keresztül kérték a német műszaki segélyszervezet (THW) egyik építési szakértőjének segítségét. A szakember később személyesen is a helyszínre érkezett, és közreműködött a munkálatokban.

A járművet végül sikerült kiemelni a megrongálódott garázsból. A meglazult, lezuhanással fenyegető faldarabokat eltávolították, az érintett területet pedig építési kerítésekkel zárták le.

A rendőrség vizsgálja, pontosan hogyan történt a péntek reggeli baleset.

 

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