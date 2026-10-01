Elkelt az összes jegy, mégis csúnyán leégett Greta Thunberg

Előzetesen az összes jegy elkelt Greta Thunberg pódiumbeszélgetésére a 22. Zürichi Filmfesztiválon, a 300 férőhelyes moziteremben azonban mindössze mintegy 40-en jelentek meg. A Tages-Anzeiger szerint a háttérben egy tudatos jegyblokkolás állhatott: valaki nagy számban lefoglalta a belépőket, majd nem használta fel azokat – adta hírül a svájci Blick.
A svéd politikai és környezetvédelmi aktivista,
Greta Thunberg szerint az akció mögött akár Marokkó is állhatott, hogy megakadályozza a Nyugat-Szahara-konfliktusról szóló vitát.
A beszélgetést ugyanis a My Home of Wind and Sand című dokumentumfilm kapcsán rendezték, amely a szaharávi nép sorsát mutatja be.
Évtizedek óta húzódik a Nyugat-Szahara ügye
A Nyugat-Szahara helyzete évtizedek óta rendezetlen. Miután Spanyolország az 1970-es évek közepén kivonult korábbi gyarmatáról, Marokkó megszerezte a terület nagy részének ellenőrzését. A királyság azóta jelentős beruházásokat hajtott végre a térségben, többek között szél- és naperőműveket épített.
A helyi lakosság jelentős része azonban nem részesül ezekből az erőforrásokból.
Mintegy 170 ezer ember évtizedek óta menekülttáborokban él az algériai Tindouf környékén, a sivatagban.
A szaharávik saját önigazgatási és civil szervezeteket is kialakítottak, számukat világszerte mintegy félmillióra becsülik.
Thunberg a beszélgetésen Najla Mohamed Laminnal, a dokumentumfilm főszereplőjével és a szaharávi nép jogainak szószólójával együtt fejtette ki álláspontját. A svéd aktivista a nemzetközi közönyt bírálta a konfliktus miatt, és arról beszélt, hogy a kitelepítés és a környezeti igazságtalanság szorosan összefügg.
A svájci portál emlékeztet:
az ENSZ évtizedekkel ezelőtt népszavazást helyezett kilátásba a szaharávik önrendelkezéséről, erre azonban mindmáig nem került sor.
Marokkó ehelyett a terület autonómiáját támogatja, de továbbra is marokkói fennhatóság alatt. Ezt a megoldást több ország, köztük az Egyesült Államok, Franciaország és Spanyolország is elfogadja.