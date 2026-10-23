Meglazultak a négyéves kisfiú fogai, miután apja arcon ütötte – hihetetlen, mi váltott ki belőle ekkora dühöt

Gyermekbántalmazás gyanúja miatt tartóztattak le egy 39 éves férfit az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginia államban, miután a gyanú szerint olyan erővel ütötte arcon négyéves kisfiát, hogy a gyermek elülső fogai meglazultak, arca pedig megduzzadt – számolt be róla a Law&Crime amerikai hírportál.

A gyermekbántalmazás ügyében hónapokig tartott a rendőrségi vizsgálat

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Joshua George négyéves fiát július 26-án szállították a morgantowni J. W. Ruby Memorial Kórházba. Az orvosok a gyermek sérülései alapján bántalmazásra gyanakodtak, ezért értesítették Marion megye seriffhivatalát.

A gyermekbántalmazás hátterében egy esti lefekvés állhatott

A kórház egyik igazságügyi szakápolója a rendőröknek elmondta, hogy a kisfiú szerint édesapja azért haragudott meg rá, mert nem akart elaludni, miután édesanyja esti mesét olvasott neki.

A gyermek arcának bal oldala megduzzadt, elülső fogai meglazultak, emellett más látható sérüléseket is szenvedett. Az egészségügyi dolgozók értesítették a gyermekvédelmi szolgálatot, a hatóságok pedig vizsgálatot indítottak.

A szeptemberben tartott meghallgatáson a kisfiú azt is elmondta, hogy a fülén található sérülést édesapja okozta.

A nyomozók október 1-jén engedélyt szereztek a gyermek egészségügyi dokumentációjának megvizsgálására. Az iratok szerint a kisfiú arról számolt be, hogy apja megharagudott rá, majd megütötte.

A férfit október 18-án, vasárnap letartóztatták, és gyermekbántalmazással vádolták meg. Jelenleg a North Central Regional Jail büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva. Szabadlábra helyezését 100 ezer dolláros óvadékhoz kötötték.

A következő bírósági meghallgatás időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.