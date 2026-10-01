Három napra magára hagyta négy gyermekét egy anya, hogy hajóútra mehessen

Gyermekelhanyagolás miatt emeltek vádat egy 29 éves nő ellen Floridában, miután a hatóságok szerint négy gyermekét felügyelet nélkül hagyta North Miami Beach-i otthonában, miközben háromnapos hajóútra indult a Bahamákra. A gyerekek között egy mindössze kéthónapos csecsemő és egy kétéves kisgyermek is volt.
A bírósági dokumentumok szerint a négy gyermeket szombaton találták meg, miután a kéthónapos kislány édesapja, Lether Bazile értesítette a rendőrséget. A férfi Nathalie Belizaire otthonához ment, ahol a redőnyökön keresztül látta, hogy a televízió be van kapcsolva, és hallotta a bent lévő gyerekeket. Ezután hívta a 911-es segélyhívót.
A kiérkező rendőrök a négy gyermeket együtt, egy fürdőszobában rejtőzve találták meg – számolt be róla az ABC NEWS.
Azt mondta, a dédnagymamához viszi a gyerekeket
Bazile a rendőrségnek azt mondta, szeptember 24-én látta Belizaire egyik WhatsApp-bejegyzését, amely a jelek szerint egy Carnival-hajóútra szóló jegyvásárlást mutatott. A hatóságok később megállapították, hogy a nőnek jegye volt egy szeptember 25-én induló, háromnapos bahamai hajóútra.
A férfi szeptember 24-én beszélt utoljára Belizaire-rel. Elmondása szerint a nő akkor azt közölte vele, hogy a gyerekeket a dédnagymamájukhoz viszi. A dédnagymama a rendőröknek megerősítette, hogy Belizaire valóban jelezte neki: elutazik, ezért odaviszi hozzá a gyerekeket. Ez azonban a bírósági dokumentumok szerint nem történt meg.
A Bahamákról visszatérve vették őrizetbe gyermekelhanyagolás miatt
A rendőrök hétfőn a miami kikötőben várták Belizaire-t, majd őrizetbe vették, amikor visszatért a hajóútról. A nő nem kívánt vallomást tenni.
Belizaire testvére ugyanakkor azt mondta a nyomozóknak, hogy nővére szombaton üzenetet küldött neki, amelyben arra kérte, nézzen rá a gyerekeire.
A 29 éves nő ellen négyrendbeli gyermekelhanyagolás miatt emeltek vádat. Kedden jelent meg először a bíróság előtt az óvadékról szóló meghallgatáson. Egyelőre nem tett vallomást arról, hogy bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát, ügyvédje pedig nem reagált azonnal a megkeresésre.