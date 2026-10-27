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börtön

Hatalmas hajtóvadászat indult: megszökött egy elítélt gyilkos a börtönből

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Megszökött egy Tennessee állambeli börtönből egy rab.Jacob Allen Morley vasárnap törte át az intézmény kerítését, ahol gyilkosság miatt töltötte életfogytiglani büntetését.
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Nagyszabású hajtóvadászatot indítottak, miután egy életfogytiglani börtönbüntetését töltő elítélt gyilkos megszökött egy Tennessee állambeli börtönből. A lakosokat arra kérték, hogy ne közelítsék meg, és ne próbálják meg elkapni a veszélyes szökevényt.

Megszökött az elítélt gyilkos, Jacob Allen Morley.
Megszökött az elítélt gyilkos, Jacob Allen Morley. Fotó: Tennesse Department of Correction

A 28 éves Jacob Allen Morleynek helyi idő szerint vasárnap késő este sikerült áttörnie egy biztonsági kerítést a tiptonville-i Northwest Correctional Complexben, mielőtt rabruhájában eltűnt a környező területen. Hétfő este a nyomozók újabb részleteket közöltek: kiderült, hogy Morley röviddel a szökése után ellopott egy kisteherautót, amivel feltehetőleg messzire utazhatott a börtön környékétől.

A férfit most helyi, állami és szövetségi bűnüldöző szervek bevonásával keresik. A hatóságok most 2500 dolláros jutalmat ajánlanak fel annak, aki olyan információval szolgál, amely az elfogásához vezethet, miután felvették Tennessee állam legkeresettebb bűnözőinek listájára.

Hogyan szökött meg az elítélt gyilkos?

A szökés vasárnap este 23:30 körül történt, amikor a börtönőrök észrevették Morley eltűnését. A személyzet azonnal megkezdte a rendkívüli létszámellenőrzést és átkutatta az intézményt, de rabnak már nyomát sem találták. Végül a biztonsági kamerák felvételeiből kiderült, hogyan jutott ki az intézményből: Morley áttörte a kerítést, és rabruhájában távozott az intézményből.

Hogy pontosan hogyan sikerült átjutnia a börtön védelmén, továbbra sem világos. A hatóságok egyelőre nem árulták el a szökés részleteit, és azt sem magyarázták meg, hogyan maradt észrevétlen.

Hétfőre a keresés a börtön területén túlra is kiterjedt, a rendőrség pedig a közeli épületekben és létesítményekben kutatott a fogvatartott után. A Tennessee Highway Patrol még egy repülőgépet is bevetett a művelet megsegítésére. Végül egy térfigyelő kamera felvételén azonosították a férfit, amint helyi idő szerint hétfőn hajnali 1 óra körül ellop egy teherautót.

A nyomozók a járművet egy fehér, 2008-as Ford F-350-ként azonosították. A teherautó oldalán a Lindamood Planting Company felirat szerepel. A hatóságok arra kértek mindenkit, aki Morley-t vagy a járművet látja, hogy azonnal értesítse a rendőrséget, ahelyett, hogy megpróbálna beavatkozni.

Miért ítélték el Jacob Allen Morleyt?

Morley Cody Birchfield elsőfokú meggyilkolása miatt töltötte életfogytiglani börtönbüntetését. Birchfield 2022 februárjában tűnt el Kelet-Tennessee-ben.

Birchfieldet először eltűntként keresték, majd a hatóságok hátborzongató felfedezést tettek: maradványait 2022 márciusában Morley háza alatt, elásva találták meg.

Morley-t ezt követően, 2025 februárjában elítélték Birchfield meggyilkolásáért, majd júniusban életfogytiglani börtönbüntetést kapott - írta a Daily Mail.

 

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