Hatalmas hajtóvadászat indult: megszökött egy elítélt gyilkos a börtönből

Nagyszabású hajtóvadászatot indítottak, miután egy életfogytiglani börtönbüntetését töltő elítélt gyilkos megszökött egy Tennessee állambeli börtönből. A lakosokat arra kérték, hogy ne közelítsék meg, és ne próbálják meg elkapni a veszélyes szökevényt.

Megszökött az elítélt gyilkos, Jacob Allen Morley. Fotó: Tennesse Department of Correction

A 28 éves Jacob Allen Morleynek helyi idő szerint vasárnap késő este sikerült áttörnie egy biztonsági kerítést a tiptonville-i Northwest Correctional Complexben, mielőtt rabruhájában eltűnt a környező területen. Hétfő este a nyomozók újabb részleteket közöltek: kiderült, hogy Morley röviddel a szökése után ellopott egy kisteherautót, amivel feltehetőleg messzire utazhatott a börtön környékétől.

A férfit most helyi, állami és szövetségi bűnüldöző szervek bevonásával keresik. A hatóságok most 2500 dolláros jutalmat ajánlanak fel annak, aki olyan információval szolgál, amely az elfogásához vezethet, miután felvették Tennessee állam legkeresettebb bűnözőinek listájára.

Hogyan szökött meg az elítélt gyilkos?

A szökés vasárnap este 23:30 körül történt, amikor a börtönőrök észrevették Morley eltűnését. A személyzet azonnal megkezdte a rendkívüli létszámellenőrzést és átkutatta az intézményt, de rabnak már nyomát sem találták. Végül a biztonsági kamerák felvételeiből kiderült, hogyan jutott ki az intézményből: Morley áttörte a kerítést, és rabruhájában távozott az intézményből.

Hogy pontosan hogyan sikerült átjutnia a börtön védelmén, továbbra sem világos. A hatóságok egyelőre nem árulták el a szökés részleteit, és azt sem magyarázták meg, hogyan maradt észrevétlen.

Hétfőre a keresés a börtön területén túlra is kiterjedt, a rendőrség pedig a közeli épületekben és létesítményekben kutatott a fogvatartott után. A Tennessee Highway Patrol még egy repülőgépet is bevetett a művelet megsegítésére. Végül egy térfigyelő kamera felvételén azonosították a férfit, amint helyi idő szerint hétfőn hajnali 1 óra körül ellop egy teherautót.

UPDATE: New video shows escaped inmate Jacob Allen Morley stealing a white 2008 Ford F-350 (TN tag 138BBQV) around 1 a.m. today from the 400 block of Keystone Dr. in Lake County. If you spot Morley or the vehicle, do not approach. Call 911 or 1-800-TBI-FIND immediately. https://t.co/C8M3VB2jwa — Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) October 26, 2026

A nyomozók a járművet egy fehér, 2008-as Ford F-350-ként azonosították. A teherautó oldalán a Lindamood Planting Company felirat szerepel. A hatóságok arra kértek mindenkit, aki Morley-t vagy a járművet látja, hogy azonnal értesítse a rendőrséget, ahelyett, hogy megpróbálna beavatkozni.