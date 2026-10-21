Tömeggyilkosságra készülhetett egy 16 éves fiú Varsóban, elképesztő fegyverarzenált találtak nála

Varsóban letartóztattak egy 16 éves fiút, aki a gyanú szerint „sok ember megölésére” készült. A rendőrség a tömeggyilkosság gyanúja miatt a házkutatást tartott a fiúnál, melynek során több, bűncselekmény elkövetésére alkalmas tárgyat talált – közölte szerdán a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió rendőrségi információkra hivatkozva.

Tömeggyilkosságra készülhetett egy 16 éves fiú Varsóban - Illusztráció

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A rendőrség jelzést kapott a fiú lehetséges terveiről, ezután kutatták át a fiú otthonát.

A lakóhelyén bozótvágókat, késeket, ökölvasat, teleszkópos gumibotot, „lőfegyverre emlékeztető tárgyakat”, golyóálló mellényt és gázspray-t találtak.

A fiút őrizetbe vették, és a bíróság jóváhagyta három hónapos előzetes letartóztatását, amelyet egy nevelőintézetben kell letöltenie.

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