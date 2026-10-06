Ítéletet hoztak az American Idol egykori sztárjának ügyében – felkavaró részletek derültek ki a gyilkosságról

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték hétfőn Caleb Flynnt, az American Idol egykori szereplőjét, miután az esküdtszék bűnösnek találta felesége, Ashley Flynn meggyilkolásában. Az Ohio állambeli Troyban zajló tárgyaláson több új részlet is kiderült a férfi házasságon kívüli kapcsolatáról és a tragédia előzményeiről – tudta meg az AP News.

Lezárult Caleb Flynn pere: az egykori American Idol-szereplő életfogytiglant kapott felesége meggyilkolásáért.

Fotó: Miami megyei börtön

Korábban már beszámoltunk a gyilkossági ügyről: a 40 éves férfit azzal vádolták, hogy februárban lelőtte 37 éves feleségét, majd úgy rendezte meg a helyszínt, mintha betörés történt volna. Ashley Flynn holttestére családi otthonukban találtak rá.

Caleb Flynn, mwenye umri wa miaka 40 na aliyewahi kushiriki kipindi cha televisheni cha American Idol, amehukumiwa kifungo cha maisha jela bila uwezekano wa kuachiwa huru baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mkewe, Ashley Flynn, katika jimbo la Ohio nchini Marekani. Flynn alikutwa na hatia wiki iliyopita baada ya mahakama kukataa maelezo yake kwamba mtu asiyejulikana alivamia nyumba yao na kumpiga risasi Ashley akiwa amelala. Pia alikutwa na hatia ya makosa mengine manane, yakiwemo mauaji ya kiwango cha juu na kuharibu ushahidi. Ashley, aliyekuwa mwalimu mwenye umri wa miaka 37, aliuawa kwa kupigwa risasi mwezi Februari. Waendesha mashtaka walieleza kuwa Flynn alipanga mazingira ya nyumba yao ya Tipp City kuonekana kana kwamba kulikuwa na uvamizi kupitia gereji, huku watoto wao wawili wenye umri wa miaka tisa na 11 wakiwa wamelala ndani. Katika kesi hiyo, ushahidi ulihusisha ujumbe wa simu zaidi ya 100,000 kati ya Flynn na mwanamke mwingine aliyekuwa na uhusiano naye. Mmoja wa ujumbe huo ulimnukuu Flynn akisema alikuwa amekesha hadi saa 10 alfajiri akifikiria namna ya kumuua mkewe bila kwenda jela. Ushahidi mwingine ulihusisha matumizi ya simu yake ya iPhone na Apple Watch wakati wa tukio. Katika usikilizwaji wa hukumu, binti zake wawili waliwasilisha barua zilizomlilia baba yao na kumuuliza kwa nini alimuua mama yao. Mmoja alimwambia kuwa Ashley alikuwa mama aliyempenda sana, huku mwingine akisema amevunjwa moyo na hataki kumtembelea baba yake gerezani. Flynn alilia wakati barua hizo zikisomwa, lakini katika kauli yake aliendelea kukataa kumuua mkewe. Jaji Jeannine Pratt alimtaja Flynn kuwa hatari kubwa kwa usalama wa jamii kabla ya kutoa hukumu hiyo. Wakili wake, Patrick Mulligan, amesema anatarajia kukata rufaa akidai ushahidi uliowasilishwa haukuthibitisha kikamilifu kwamba mauaji hayo yalipangwa. Flynn aliwahi kuonekana kwenye American Idol mwaka 2013, wakati huo akieleza hadharani kuwa alimpenda sana mkewe. — Royal Media (@royalmediatz) October 6, 2026

Több mint 100 ezer üzenetet váltottak a gyilkosság előtt

A tárgyaláson Caleb Flynn egykori szeretője, Alleigha Botner is vallomást tett. A nő 2022-ben, 20 éves gyakornokként ismerte meg a férfit annak templomában, kapcsolatuk pedig több mint egy évig tartott.

A két szerető több mint 100 ezer üzenetet váltott egymással, amelyekből az eljárás során számosat felolvastak.

Botner azt vallotta, hogy Flynn gyűlölte a feleségét, és többször arról beszélt neki, hogy meg akarja ölni Ashley-t.

Az ügyészek szerint a férfi a lövöldözés előtti este ezt írta Botnernek:

Téged választalak. Szabad vagyok. Holnap mindent elrendezek.

A vád szerint Caleb Flynn ezzel már előre jelezte, hogy végleg véget akar vetni a házasságának.

Caleb Flynn, a former "American Idol" contestant and pastor who was convicted last week of murdering his wife, a crime he tried to blame on an intruder breaking into their home, was sentenced to life without the possibility of parole Monday in Ohio. https://t.co/cgQsrmVRwv — Lindsay 🇺🇸 (@ObserverLindsay) October 6, 2026

Mesterséges intelligenciával készített szerelmes dalokat

Az esküdtek szerelmes dalokat is meghallgattak, amelyeket az ügyészek szerint Flynn mesterséges intelligencia segítségével készített Botnernek. A telefonján talált jegyzetek több ponton megegyeztek a dalszövegekkel.

Flynn nem tett vallomást, a védelem pedig egyetlen tanút sem hívott be.

Ügyvédje azt hangsúlyozta, hogy a gyilkossághoz használt fegyvert nem találták meg, és szerinte nem volt közvetlen bizonyíték arra, hogy védence lőtte le a feleségét.

Az ügyészek ezzel szemben Flynn ujjlenyomataira és DNS-ére, valamint elektronikus eszközeinek adataira hivatkoztak. Ezek azt mutatták, hogy a férfi a lövöldözés idején a házban tartózkodott és több helyiségben is megfordult, miközben állítása szerint aludt.