Ítéletet hoztak az American Idol egykori sztárjának ügyében – felkavaró részletek derültek ki a gyilkosságról

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték hétfőn Caleb Flynnt, az American Idol egykori szereplőjét, miután az esküdtszék bűnösnek találta felesége, Ashley Flynn meggyilkolásában. Az Ohio állambeli Troyban zajló tárgyaláson több új részlet is kiderült a férfi házasságon kívüli kapcsolatáról és a tragédia előzményeiről – tudta meg az AP News.
Korábban már beszámoltunk a gyilkossági ügyről: a 40 éves férfit azzal vádolták, hogy februárban lelőtte 37 éves feleségét, majd úgy rendezte meg a helyszínt, mintha betörés történt volna. Ashley Flynn holttestére családi otthonukban találtak rá.
Több mint 100 ezer üzenetet váltottak a gyilkosság előtt
A tárgyaláson Caleb Flynn egykori szeretője, Alleigha Botner is vallomást tett. A nő 2022-ben, 20 éves gyakornokként ismerte meg a férfit annak templomában, kapcsolatuk pedig több mint egy évig tartott.
A két szerető több mint 100 ezer üzenetet váltott egymással, amelyekből az eljárás során számosat felolvastak.
Botner azt vallotta, hogy Flynn gyűlölte a feleségét, és többször arról beszélt neki, hogy meg akarja ölni Ashley-t.
Az ügyészek szerint a férfi a lövöldözés előtti este ezt írta Botnernek:
Téged választalak. Szabad vagyok. Holnap mindent elrendezek.
A vád szerint Caleb Flynn ezzel már előre jelezte, hogy végleg véget akar vetni a házasságának.
Mesterséges intelligenciával készített szerelmes dalokat
Az esküdtek szerelmes dalokat is meghallgattak, amelyeket az ügyészek szerint Flynn mesterséges intelligencia segítségével készített Botnernek. A telefonján talált jegyzetek több ponton megegyeztek a dalszövegekkel.
Flynn nem tett vallomást, a védelem pedig egyetlen tanút sem hívott be.
Ügyvédje azt hangsúlyozta, hogy a gyilkossághoz használt fegyvert nem találták meg, és szerinte nem volt közvetlen bizonyíték arra, hogy védence lőtte le a feleségét.
Az ügyészek ezzel szemben Flynn ujjlenyomataira és DNS-ére, valamint elektronikus eszközeinek adataira hivatkoztak. Ezek azt mutatták, hogy a férfi a lövöldözés idején a házban tartózkodott és több helyiségben is megfordult, miközben állítása szerint aludt.
Könnyek között kért bocsánatot
Az ítélethirdetés előtt Flynn könnyek között kért bocsánatot családjától, elsősorban két lányától.
Az esküvőnk napján fogadalmat tettem Ashleynek. Megszegtem ezeket
– mondta.
Bár elismerte, hogy sok mindenben hazudott, továbbra is ragaszkodott ártatlanságához.
Isten előtt állva, aki az én végső bírám, nem hazudok, amikor azt mondom, hogy nem én öltem meg a feleségemet
– jelentette ki.
Jeannine Pratt bíró szerint különösen felkavaró, hogy Flynn a vallásával próbálta leplezni hazugságait és vágyait. A bíró Ashley egyik lányának nyilatkozatából is idézett, amelyet egy családtag olvasott fel a bíróságon:
Mit tett veled Ashley, hogy ennyire gyűlölted?
Caleb Flynn végül életfogytiglani börtönbüntetést kapott, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Az esküdtszék gyilkosság, súlyos testi sértés és bizonyítékok manipulálása miatt is bűnösnek találta.