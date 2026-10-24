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gyilkosság

Saját otthonában gyilkolták meg a bolgár sportvezetőt, korábbi európai parlamenti képviselőt

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A 60 éves Slavi Binevet szombaton délelőtt gyilkolták meg szófiai otthonában. A bolgár sportvezető politikusként is ismert volt, a rendőrség három fegyveres férfit vett őrizetbe az ügyben.
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Szófiai otthonában gyilkolták meg Slavi Binevet, a bolgár Taekwondo Szövetség elnökét, az Európai Taekwondo Unió alelnökét. A 60 éves sportvezető korábban a bolgár törvényhozásnak és az Európai Parlamentnek is tagja volt. A hatóságok három fegyveres férfit vettek őrizetbe, a támadás indítéka egyelőre ismeretlen – adta hírül az AP NEWS.

Gyilkosság
Gyilkosság Szófiában: lövöldözésről érkezett bejelentés, holtan találták otthonában a bolgár sportvezetőt Fotó: ARTUR WIDAK / Illusztráció/AFP

Fegyveres férfiakat fogtak el egy autópályán

A rendőrség szombaton délelőtt fél 11 körül kapott bejelentést a Szófiában eldördült lövésekről. A kiérkező járőrök holtan találták Binevet a lakásában, az ügyben nyomozás indult. 

Lyubomir Nikolov rendőri vezető tájékoztatása szerint a gyilkosság három gyanúsítottját egy Szófia környéki autópályán tartóztatták le. Ketten török állampolgárok, míg a harmadik férfi bolgár személyi igazolvánnyal rendelkezik. 

Mindhármuknál fegyver volt.

 A hatóságok egyelőre nem árulták el, mi vezethetett a gyilkossághoz.

A politikában is szerepet vállalt a gyilkosság áldozata

Binev sikeres taekwondósként szerzett nevet magának, majd a politika felé fordult. 

Nacionalista pártok támogatásával előbb a bolgár parlament, később az Európai Parlament tagja lett.

A helyi sajtó felidézte a férfi 1990-es évek eleji kapcsolatait is. 

Akkoriban egy olyan csoporttal hozták összefüggésbe, amely több szófiai szórakozóhelyet üzemeltetett, és a sajtóértesülések szerint prostitúcióban, kábítószer-kereskedelemben, valamint lopott autók adásvételében is érintett lehetett.

Bulgáriában az 1990-es években gyakoriak voltak a maffiaszerű leszámolások, amelyek közéleti szereplők életét is követelték. Binev meggyilkolása a nagy visszhangot kiváltó emberölések újabb esete. A támadás a vasárnapi elnökválasztást megelőző, feszült kampányidőszak végén történt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gyilkosság összefüggésben áll-e a sportvezető korábbi tevékenységével.

 

 

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