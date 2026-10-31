Boszorkánynak vallotta magát a gyilkos, hátborzongató részletek derültek ki egy fiatal anya eltűnéséről

Egy magát boszorkánynak nevező férfit ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre az Egyesült Államokban, miután bűnösnek találták egy fiatal anya meggyilkolásában. A floridai gyilkosság áldozatának holtteste hat év után sem került elő, a rendőrségi nyomozás során azonban hátborzongató bizonyítékokra bukkantak – írja a True Crime News.

Egy fiatal anya eltűnése után gyilkossági nyomozás indult Floridában. A holttest nem került elő, a bíróság mégis életfogytiglani börtönre ítélte a tettest.(illusztráció)

Fotó: Illusztráció/123RF

A 20 éves Leila Cavett 2020 júliusában tűnt el Floridában. Kétéves kisfiát egy lakópark parkolójában találták meg, ahol teljesen egyedül bolyongott. Az eltűnt nő családja később elmondta, hogy az anya Alabamából utazott Floridába gyermekével.

A nyomozók hamarosan Shannon Ryan nyomára bukkantak, aki boszorkánynak vallotta magát, és azt állította, ő látta utoljára a fiatal nőt. Elmondása szerint Cavett azért érkezett, hogy eladja neki a kisteherautóját.

Hátborzongató keresések buktatták le a gyilkost

A rendőrségi nyomozás során kiderült, hogy Ryan szemeteszsákokat, ragasztószalagot és szagtalanítót vásárolt. Telefonján pedig olyan internetes kereséseket találtak, amelyekben a helyi szemétszállítás időpontjáról és a kloroform előállításáról érdeklődött.

Egy biztonsági kamera azt is rögzítette, amint a férfi egy műanyag szemeteszsákot dobott egy konténerbe. A gyilkossági ügyben 2026 szeptemberében mondták ki Ryan bűnösségét, október 23-án pedig feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Az ítélethirdetésen felolvasták az áldozat mára nyolcéves kisfiának szavait is. A gyermek elmondta, alig emlékszik édesanyjára, de szeretné, ha együtt kirándulhatnának, motorozhatnának és szusit ehetnének. A gyilkos nem tett nyilatkozatot a bíróságon, de közölte, hogy fellebbezni kíván.

Hatalmas hajtóvadászat indult: megszökött egy elítélt gyilkos a börtönből

Megszökött egy Tennessee állambeli börtönből egy rab. Jacob Allen Morley vasárnap törte át az intézmény kerítését, ahol gyilkosság miatt töltötte életfogytiglani büntetését.