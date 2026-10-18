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gyilkosság

Kigyulladt egy étterem, az oltás közben derült fény a tragédiára

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Egy 30 éves nő holttestét találták meg a tűzoltók egy mannheimi vendéglátóhely oltása közben. A boncolás szerint súlyos külső erőszak okozta a halálát, az ügyben egy 25 éves férfit letartóztattak.
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gyilkosságáldozatrendőrség

Október 15-én hajnalban tűz ütött ki egy vendéglátóhelyen Mannheim G 5 jelzésű városnegyedében. Az oltás során a tűzoltók egy élettelen nőt találtak az épületben, gyilkosság történhetett – közölte a mannheimi ügyészség és a rendőrség.

gyilkosság
Rejtélyes gyilkosság után nyomoznak. Fotó: ULI DECK / DPA

Gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség

Az áldozat egy 30 éves szír állampolgár volt. A boncolás előzetes eredménye szerint halálát súlyos külső erőszak okozta.

A „Funke” nevű különleges nyomozócsoport egy 25 éves mannheimi férfit azonosított gyanúsítottként. A német állampolgárságú férfit október 17-én reggel elfogták, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A nyomozás eddigi adatai alapján a gyanúsított és az áldozat között nem volt korábbi kapcsolat. A lehetséges indíték egyelőre ismeretlen, a hatóságok tovább vizsgálják a bűncselekmény körülményeit. A férfit megilleti az ártatlanság vélelme.

 

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