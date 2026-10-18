Kigyulladt egy étterem, az oltás közben derült fény a tragédiára

Október 15-én hajnalban tűz ütött ki egy vendéglátóhelyen Mannheim G 5 jelzésű városnegyedében. Az oltás során a tűzoltók egy élettelen nőt találtak az épületben, gyilkosság történhetett – közölte a mannheimi ügyészség és a rendőrség.

Rejtélyes gyilkosság után nyomoznak. Fotó: ULI DECK / DPA

Gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség

Az áldozat egy 30 éves szír állampolgár volt. A boncolás előzetes eredménye szerint halálát súlyos külső erőszak okozta.

A „Funke” nevű különleges nyomozócsoport egy 25 éves mannheimi férfit azonosított gyanúsítottként. A német állampolgárságú férfit október 17-én reggel elfogták, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A nyomozás eddigi adatai alapján a gyanúsított és az áldozat között nem volt korábbi kapcsolat. A lehetséges indíték egyelőre ismeretlen, a hatóságok tovább vizsgálják a bűncselekmény körülményeit. A férfit megilleti az ártatlanság vélelme.