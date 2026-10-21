Brutális kegyetlenséggel végezte ki lakótársát egy férfi

Beismerte Jamie Collins meggyilkolását a 23 éves Zack Coughlan, aki április 8-án támadt rá 21 éves lakótársára a dél-gloucestershire-i Filtonban – írta a Daily Mirror. Az ügyészség szerint Coughlan „gondosan kitervelt, hidegvérű kivégzést” követett el: fekete ruhába öltözött, arcát maszkkal, kezét kesztyűvel takarta el, majd a közös otthonuk kertjében várta haza a robotikát tanuló Collinst. Amikor a fiatalember kerékpárral megérkezett az egyetemről, Coughlan rátámadt, és harmincszor megszúrta.

Kegyetlen gyilkosság: harmincszor szúrt a férfi.

Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Pizzát sütött a gyilkosság után

Coughlan az áldozat kerékpárjával menekült el, majd egy közeli bevásárlóközpontnál hátrahagyta azt. Új ruhákat vásárolt, véres öltözékét pedig téglákkal megnehezített szatyorba tette, és egy tóba dobta.

Este visszatért a házba, betett egy pizzát a sütőbe, majd barátaival játszott az interneten. Csak hajnali két óra körül hívta a segélyhívót, azt állítva, hogy éppen akkor fedezte fel Collins holttestét a kertben.

A háznál működő biztonsági kamera azonban rögzítette a támadást. A vádlott vérét megtalálták Collins kerékpárján, telefonjának adatai pedig megegyeztek a térfigyelő kamerák által rögzített útvonallal. Coughlan kezén sérülések voltak, amelyekről ismerőseinek azt mondta, hogy fára mászás közben szerezte őket.

Coughlan kezdetben tagadta a gyilkosságot, és arra hivatkozott, hogy félelmében elveszítette az önuralmát. A nyomozást vezető Lucy Edgeworth szerint azonban semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá ezt az állítást. Miután a bíró kizárta, hogy az esküdtek az önuralom elvesztése miatt emberölésként mérlegeljék az ügyet, a vádlott bűnösnek vallotta magát. Az ítéletet október 21-én hirdetik ki.