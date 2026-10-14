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plasztikai műtét

Bérgyilkost küldhettek a német sztársebészre, két meglepő indítékot vizsgálnak

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Egy meghiúsult plasztikai műtét és egy páciens halála is összefügghet Alexander Aslani meggyilkolásával. A spanyolországi Marbellában dolgozó, 57 éves sebészt több fejlövéssel ölték meg, a hatóságok szerint a támadás előre eltervezett bérgyilkosság lehetett.
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plasztikai műtétsebészpáciens

Több fejlövéssel végeztek Alexander Aslani 57 éves német plasztikai sebésszel a spanyolországi Marbellában. A nyomozók szerint előre megtervezett bérgyilkosság történhetett, a háttérben pedig egy meghiúsult műtét vagy egy páciens halála is állhat – írja a Bild

gyilkos
Egyre több részlet derül ki Alexander Aslani (57), a német sztársebész meggyilkolásáról, amely a spanyolországi luxusüdülőhelyen, Marbellában történt.
Fotó: ANTONIO PAZ / Illusztráció/AFP

A gyilkosság után 24 órával elfogtak egy 18 éves svéd férfit, aki a spanyol sajtó szerint a hírhedt Shottaz bűnbandához tartozhat. A gyanúsítottat állítólag motorkerékpárjának rendszáma buktatta le. Előzetes letartóztatásban van, az esetleges felbujtókról azonban nem tett vallomást.

Egy meghiúsult plasztikai műtét lehet a gyilkosság indítéka

A nyomozók egyik feltételezése szerint egy szaúd-arábiai nővel kialakult konfliktus vezethetett a gyilkossághoz. A vagyonos páciens 40 ezer euróért szeretett volna fenéknagyobbító műtétet, ám az első beavatkozás után Aslani állítólag megtagadta a második operációt. Úgy ítélte meg, hogy a nő pszichés állapota nem teszi alkalmassá a folytatásra.

A páciens 16 ezer eurót már kifizetett, a vele érkező férfi pedig visszakövetelte az összeget. A sebész erre nem volt hajlandó, ezt követően pedig állítólag súlyos fenyegetéseket kapott. 

A pár időközben elhagyta Spanyolországot, és azóta sem tért vissza.

A hatóságok egy másik lehetséges indítékot is vizsgálnak. 

Egy kolumbiai nő a hírek szerint az Aslani klinikáján végzett plasztikai műtét után halt meg.

A családot állítólag felháborították a beteg halálával kapcsolatos orvosi magyarázatok. A nyomozók azt vizsgálják, hogy az ügy összefügghetett-e a sebész meggyilkolásával.

Hírhedt bűnbandához vezethetnek a nyomok

A Shottaz nevű csoport a stockholmi Rinkeby városrészből indult, és a sajtó szerint a spanyol Costa del Sol térségében is tevékenykedhet. A bandát szervezett bűnözői tevékenységgel hozzák összefüggésbe; egyes beszámolók szerint 

10–12 ezer euróért vállalhatnak bérgyilkosságokat.

A nyomozás több országra kiterjed, a hatóságok mindkét lehetséges indítékot vizsgálják.

Aslanit korábbi páciensei közül is többen gyászolják. A brit színésznő, Aisleyne Horgan-Wallace megrendülten búcsúzott a sebésztől: 

Teljesen összetörtem. Dr. Aslani csodálatos ember volt, hatalmas szívvel.

A német sztársebész hírességek kezelésével szerzett hírnevet, de jótékonysági munkájáról is ismert volt: feleségével évente Kalkuttába utazott, ahol ingyenesen operált ajak- és szájpadhasadékkal született gyermekeket.

 

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