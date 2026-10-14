Bérgyilkost küldhettek a német sztársebészre, két meglepő indítékot vizsgálnak

Több fejlövéssel végeztek Alexander Aslani 57 éves német plasztikai sebésszel a spanyolországi Marbellában. A nyomozók szerint előre megtervezett bérgyilkosság történhetett, a háttérben pedig egy meghiúsult műtét vagy egy páciens halála is állhat – írja a Bild.

Egyre több részlet derül ki Alexander Aslani (57), a német sztársebész meggyilkolásáról, amely a spanyolországi luxusüdülőhelyen, Marbellában történt.

Fotó: ANTONIO PAZ / Illusztráció/AFP

A gyilkosság után 24 órával elfogtak egy 18 éves svéd férfit, aki a spanyol sajtó szerint a hírhedt Shottaz bűnbandához tartozhat. A gyanúsítottat állítólag motorkerékpárjának rendszáma buktatta le. Előzetes letartóztatásban van, az esetleges felbujtókról azonban nem tett vallomást.

Egy meghiúsult plasztikai műtét lehet a gyilkosság indítéka

A nyomozók egyik feltételezése szerint egy szaúd-arábiai nővel kialakult konfliktus vezethetett a gyilkossághoz. A vagyonos páciens 40 ezer euróért szeretett volna fenéknagyobbító műtétet, ám az első beavatkozás után Aslani állítólag megtagadta a második operációt. Úgy ítélte meg, hogy a nő pszichés állapota nem teszi alkalmassá a folytatásra.

🇪🇸 🔴 HORROR EN ESPAÑA: Un joven de 18 años le quitó la vida a un reconocido cirujano mientras atendía a otro paciente Un crimen escalofriante conmociona a la exclusiva ciudad de Marbella, España. El reconocido cirujano plástico alemán Alexander Aslani, de 57 años, fundador de la famosa clínica Cirumed, fue ejecutado a tiros dentro de su propio consultorio mientras atendía en su jornada habitual. El ataque ocurrió poco antes de las 6:00 p. m. Un sujeto vestido completamente de negro, cubierto con casco y capucha, irrumpió en el centro médico, caminó directamente hasta el despacho del especialista y le disparó en repetidas ocasiones en la cabeza a corta distancia. Luego, el agresor escapó a toda velocidad en una motocicleta por rutas secundarias. Pese a que los paramédicos hallaron al doctor aún con vida, falleció a los pocos minutos dada la gravedad de los impactos. En un operativo de emergencia, la Policía Nacional española detuvo en un departamento turístico de Benalmádena al presunto ejecutor: un joven sueco de 18 años que se encontraba en el lugar y preparaba su huida del país. Como parte de las hipótesis principales, los investigadores analizan si el crimen habría sido encargado por algún paciente disconforme con los resultados de una cirugía estética o por disputas previas, por lo que se encuentran revisando el historial de quejas y expedientes del médico para dar con el presunto autor intelectual. Por ahora, el caso continúa bajo secreto judicial. 💬 Una línea de investigación que apunta a un ajuste de cuentas por desacuerdos médicos. — MACHI 👑 (@arroba_machi) October 12, 2026

A páciens 16 ezer eurót már kifizetett, a vele érkező férfi pedig visszakövetelte az összeget. A sebész erre nem volt hajlandó, ezt követően pedig állítólag súlyos fenyegetéseket kapott.

A pár időközben elhagyta Spanyolországot, és azóta sem tért vissza.

A hatóságok egy másik lehetséges indítékot is vizsgálnak.

Egy kolumbiai nő a hírek szerint az Aslani klinikáján végzett plasztikai műtét után halt meg.

A családot állítólag felháborították a beteg halálával kapcsolatos orvosi magyarázatok. A nyomozók azt vizsgálják, hogy az ügy összefügghetett-e a sebész meggyilkolásával.

Hírhedt bűnbandához vezethetnek a nyomok

A Shottaz nevű csoport a stockholmi Rinkeby városrészből indult, és a sajtó szerint a spanyol Costa del Sol térségében is tevékenykedhet. A bandát szervezett bűnözői tevékenységgel hozzák összefüggésbe; egyes beszámolók szerint

10–12 ezer euróért vállalhatnak bérgyilkosságokat.

A nyomozás több országra kiterjed, a hatóságok mindkét lehetséges indítékot vizsgálják.

Aslanit korábbi páciensei közül is többen gyászolják. A brit színésznő, Aisleyne Horgan-Wallace megrendülten búcsúzott a sebésztől:

Teljesen összetörtem. Dr. Aslani csodálatos ember volt, hatalmas szívvel.

A német sztársebész hírességek kezelésével szerzett hírnevet, de jótékonysági munkájáról is ismert volt: feleségével évente Kalkuttába utazott, ahol ingyenesen operált ajak- és szájpadhasadékkal született gyermekeket.