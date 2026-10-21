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galéria

Habbal borították be egymást a skót egyetemisták, évszázados hagyományt elevenítettek fel – galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Szokatlan látvány fogadta hétfőn a skóciai St Andrews egyetemének környékén járókat: jelmezes fiatalok lepték el az egyetem füves területét, és borotvahabbal fújták össze egymást. A habcsata egy több évszázados diákhagyomány része, amelynek célja, hogy az elsőéves hallgatók közelebb kerüljenek idősebb mentoraikhoz és egymáshoz.
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galériaegyetemSkócia

A St Andrews Egyetem hallgatói október 19-én tartották a Raisin Monday nevű eseményt, amelynek csúcspontja a hatalmas, borotvahabbal vívott csata volt. A diákok színes és meghökkentő jelmezekben gyülekeztek a St Salvator’s épület melletti füves területen, majd percek alatt vastag habréteg borította be a résztvevők ruháját és arcát.

Students take part in the traditional Raisin Monday foam fight on St Salvator's Lower College Lawn at the University of St Andrews in Fife. The messy display is the culmination of a weekend of festivities where first years say thank you to their more senior student "parents" for mentoring them. Picture date: Monday October 19, 2026., habcsata
Senki sem emlékszik arra, hogyan vált a „Mazsolás Hétfőből” óriási habcsata
Fotó: Northfoto

A jelmezeket a másod- és harmadéves hallgatók választják ki az általuk mentorált elsőévesek számára. Az egyetemen az idősebb hallgatókat jelképesen „anyának” és „apának”, a gólyákat pedig „gyermekeknek” nevezik.

A hagyomány része, hogy az idősebbek segítik az új hallgatókat a beilleszkedésben, az esemény pedig lehetőséget ad arra, hogy a különböző országokból érkező fiatalok is megismerjék egymást.

A diákokat arra is biztatták, hogy élelmiszer-adományokkal támogassák a helyi élelmiszerbankot – írja a Guardian.

Eredetileg mazsolával köszönték meg a segítséget, később vált a hagyomány habcsatává

A Raisin Monday elnevezés egy régi szokásból ered: az elsőéves hallgatók korábban egy font mazsolával köszönték meg idősebb mentoraik támogatását. A több mint 600 éves hagyomány az idők során átalakult, az elmúlt évtizedekben pedig a jelmezek és a borotvahabos csata vált a rendezvény leglátványosabb részévé.

Habcsata
Habcsata
Habcsata
Habcsata
Habcsata
Habcsata
Habcsata
Habcsata
Habcsata
Habcsata
Habcsata
Galéria: Van amikor szabad megőrülni – így nézett ki a 2026-os skóciai habcsata
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Senki sem emlékszik arra, hogyan vált a „Mazsolás Hétfőből” óriási habcsata. 600 éve az elsőéves hallgatók részt vesznek ebben a rituáléban, hogy megköszönjék az idősebb diákoknak, hogy mentorálták őket az egyetemi élet első heteiben

Korábban a hétfői eseményt megelőző hétvégén a gólyákat hajnalban felébresztették, majd a hideg Északi-tengerbe vitték megmártózni. Ez a program 2026-ban már választható volt, a hétfői habcsata azonban továbbra is a diákhagyomány központi eleme maradt.

A résztvevők a mintegy félórás esemény végén habosan és csuromvizesen hagyták el a füves területet, sokan pedig ölelésekkel búcsúztak mentoraiktól. A szervezők szerint az ilyen közösségi programok különösen fontosak egy olyan egyetemen, ahol a világ számos országából érkező hallgatók tanulnak együtt.

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