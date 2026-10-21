Habbal borították be egymást a skót egyetemisták, évszázados hagyományt elevenítettek fel – galéria

A St Andrews Egyetem hallgatói október 19-én tartották a Raisin Monday nevű eseményt, amelynek csúcspontja a hatalmas, borotvahabbal vívott csata volt. A diákok színes és meghökkentő jelmezekben gyülekeztek a St Salvator’s épület melletti füves területen, majd percek alatt vastag habréteg borította be a résztvevők ruháját és arcát.

Senki sem emlékszik arra, hogyan vált a „Mazsolás Hétfőből” óriási habcsata

Fotó: Northfoto

A jelmezeket a másod- és harmadéves hallgatók választják ki az általuk mentorált elsőévesek számára. Az egyetemen az idősebb hallgatókat jelképesen „anyának” és „apának”, a gólyákat pedig „gyermekeknek” nevezik.

A hagyomány része, hogy az idősebbek segítik az új hallgatókat a beilleszkedésben, az esemény pedig lehetőséget ad arra, hogy a különböző országokból érkező fiatalok is megismerjék egymást.

A diákokat arra is biztatták, hogy élelmiszer-adományokkal támogassák a helyi élelmiszerbankot – írja a Guardian.

Eredetileg mazsolával köszönték meg a segítséget, később vált a hagyomány habcsatává

A Raisin Monday elnevezés egy régi szokásból ered: az elsőéves hallgatók korábban egy font mazsolával köszönték meg idősebb mentoraik támogatását. A több mint 600 éves hagyomány az idők során átalakult, az elmúlt évtizedekben pedig a jelmezek és a borotvahabos csata vált a rendezvény leglátványosabb részévé.