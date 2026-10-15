Orosz fenyegetés ide vagy oda: kiderült, hányan fognának fegyvert a hazájukért

A megkérdezett britek 50 százaléka azt mondta, nincs olyan helyzet, amelyben háborúba menne Nagy-Britanniáért. Az arány 2025 áprilisa óta nem változott, annak ellenére sem, hogy egyre nagyobb az aggodalom az Oroszország, Kína és Irán jelentette fenyegetés miatt. Az Ipsos szeptember 29. és október 1. között 1090 brit felnőttet kérdezett meg.

Oroszország fenyegetése sem változtatott a britek háborús hozzáállásán. Fotó: HANDOUT / Ukraine Emergency Service

Nem mennének háborúba, de több pénzt adnának a hadseregre a britek

A felmérés ugyanakkor erős támogatást mutatott a védelmi kiadások növelése iránt. A válaszadók 51 százaléka fordítana több pénzt erre a területre, míg 2022 júniusában még csak 28 százalék támogatta ezt.

A magasabb kiadások hívei megosztottak abban, honnan kellene előteremteni a szükséges összeget. Harminchét százalék más területek költségvetését csökkentené, 36 százalék pedig a saját maga által fizetett adók emelését is elfogadná.

A legnépszerűbb megoldás a 125 ezer fontnál többet keresők jövedelemadójának növelése volt, amelyet a megkérdezettek 46 százaléka támogatott.

A férfiak alkották az egyetlen olyan vizsgált csoportot, amelyben többen vállalnák a harcot, mint ahányan elutasítanák: 48 százalékuk bizonyos körülmények között háborúba menne, 40 százalékuk viszont nem. A nők, valamint a 35 és 54 év közöttiek többsége nem harcolna.

Hamish Mundell, a Royal United Services Institute szakértője szerint az eredmények nem jelentik azt, hogy Nagy-Britannia háború esetén képtelen lenne mozgósítani. Úgy vélte, a hadsereg számára inkább a jelentkezők kiképzése és felszerelése jelentene korlátot, nem az emberek hiánya.