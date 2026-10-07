Csomókban hullik a hajad ősszel? A szakember szerint így lehet leküzdeni a problémát!

Az ősz immár több mint egy hónapja beköszöntött, ami egyben azt is jelenti, hogy a bőr lassanként elveszíti aranyló színét, és a haj túlzottan hullani kezdhet. Ez a jelenség - amelyet telogén hajhullásnak neveznek -, egy természetes reakció az étrendi változásokra, a hormonális ingadozásokra, a csökkent napsugárzásra és a nyári napozás hatására, ami gyengítette a hajhagymákat. A folyamat azonban szerencsére csupán átmeneti és könnyen visszafordítható.

Hajhullás ősszel: így lehet orvosolni a problémát / Fotó: Pormezz / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Hajhullás ősszel: így lehet orvosolni a problémát

Hogyan ápoljuk a fejbőrünket a túlzott hajhullás megállítása érdekében? A módszerek ugyan hihetetlenül egyszerűek, de érdemes megjegyezni, hogy a következetesség a kulcs, egyetlen kozmetikai vagy trichológiai termék sem hoz ugyanis kielégítő eredményt néhány alkalmazás után. Klaudia Nawrocka trichológus, avagy hajgyógyász rámutatott arra, hogy a fejbőrradír és a fejbőrápolók használata kulcsfontosságú.

A hajápolási rutinod részeként válassz hetente egyszer hámlasztást. Ez tisztítja a hajhagymákat, javítja a mikrokeringést, és lehetővé teszi a hatóanyagok sokkal hatékonyabb működését. Az alacsonyabb külső hőmérséklet összehúzza az ereket, ezért a fejbőrödnek extra stimulációra van szüksége. Használj hajnövekedést serkentő fejbőrápolókat: vidd fel őket a tiszta bőrre, és kombináld őket egy ötperces masszázzsal

- magyarázta el a szakértő.

Ősszel válasszunk természetes, légáteresztő szálakból készült kalapokat, és ne felejtsük el rendszeresen mosni őket. Ne feledjük, az egészséges haj csak egészséges, tiszta bőrből nőhet

– tette hozzá a trichológus, aki azt is javasolta, hogy a hajat gyengéden fésüljük, alulról kezdve, kifelé haladva, például laza copfba kötve, hogy elkerüljük a gubancolódást és a mechanikai dörzsölést.

Klaudia Nawrocka szerint az ősz elején elengedhetetlen a vérvizsgálat is: ekkor érdemes teljes vérképet készíteni, és ellenőrizni a vas-, ferritin-, D-, B12-vitamin- és folsavszintet. Ezenkívül fontos a változatos étrend és a szükséges táplálékkiegészítők szedése.

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