Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
berlin

Felborult egy hajó Berlinben, nagy erőkkel vonultak ki a mentők

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Felborult egy hajó szerda hajnalban a berlini Spree folyón. A rendőrök három embert és két kutyát mentettek ki a vízből, a sérülteket kórházba szállították.
Link másolása
Vágólapra másolva!
berlinspreehajó

Három ember megsérült, amikor szerda hajnalban felborult egy hajó a Spree folyón, Berlin Friedrichshain városrészében.

hajó
Felborult egy hajó a Spree folyón. Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Felborult egy hajó Berlinben, embereket és kutyákat mentettek a folyóból

A tűzoltókat 3:07 órakor riasztották a Tunnelstraße közelébe. A helyszínre érkező rendőrök három embert, valamint két kutyát mentettek ki a vízből.

A sérülteket kórházba szállították. Állapotuk súlyossága egyelőre nem ismert, a hatóságok tájékoztatása szerint azonban egyikük sincs életveszélyben.

A felborult hajót biztosították, majd átadták a vízi rendőrségnek.

A baleset oka egyelőre tisztázatlan.

A helyszín a Treptower Park és a Liebesinsel közelében található, ahol gyakran kötnek ki hajók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!