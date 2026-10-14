Felborult egy hajó Berlinben, nagy erőkkel vonultak ki a mentők

Felborult egy hajó szerda hajnalban a berlini Spree folyón. A rendőrök három embert és két kutyát mentettek ki a vízből, a sérülteket kórházba szállították.
Három ember megsérült, amikor szerda hajnalban felborult egy hajó a Spree folyón, Berlin Friedrichshain városrészében.
Felborult egy hajó Berlinben, embereket és kutyákat mentettek a folyóból
A tűzoltókat 3:07 órakor riasztották a Tunnelstraße közelébe. A helyszínre érkező rendőrök három embert, valamint két kutyát mentettek ki a vízből.
A sérülteket kórházba szállították. Állapotuk súlyossága egyelőre nem ismert, a hatóságok tájékoztatása szerint azonban egyikük sincs életveszélyben.
A felborult hajót biztosították, majd átadták a vízi rendőrségnek.
A baleset oka egyelőre tisztázatlan.
A helyszín a Treptower Park és a Liebesinsel közelében található, ahol gyakran kötnek ki hajók.
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