Felborult egy hajó Berlinben, nagy erőkkel vonultak ki a mentők

Három ember megsérült, amikor szerda hajnalban felborult egy hajó a Spree folyón, Berlin Friedrichshain városrészében.

Felborult egy hajó a Spree folyón. Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Felborult egy hajó Berlinben, embereket és kutyákat mentettek a folyóból

A tűzoltókat 3:07 órakor riasztották a Tunnelstraße közelébe. A helyszínre érkező rendőrök három embert, valamint két kutyát mentettek ki a vízből.

A sérülteket kórházba szállították. Állapotuk súlyossága egyelőre nem ismert, a hatóságok tájékoztatása szerint azonban egyikük sincs életveszélyben.

A felborult hajót biztosították, majd átadták a vízi rendőrségnek.

A baleset oka egyelőre tisztázatlan.

A helyszín a Treptower Park és a Liebesinsel közelében található, ahol gyakran kötnek ki hajók.