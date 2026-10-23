Elsüllyedt egy hajó Románia partjainál: egy ember meghalt, a legénység 3 tagját pedig keresik

Újabb teherhajó adott le vészjelzést péntek délelőtt a Fekete-tengeren, Konstancától 13 mérföldnyire. A helyszínre érkezett mentőegységek kilenc tengerészt mentettek ki a vízből, egy holttestet találtak, a legénység további három tagja pedig eltűnt - közölte a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM).

A Bulgária partjainál történt támadás után, újabb hajót talált el drón. Fotó: HANDOUT / MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUN

Elsüllyedt egy hajó Románia partjainál

Román hírforrások szerint a Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő, Törökországból a román Sulina felé tartó 120 méteres Khoryv tankert dróntalálat érte, a fedélzet kigyulladt és a hajó süllyedni kezdett.

A román hatóságok szerint a legénység tíz tagja ukrán, három pedig azeri nemzetiségű. Helikopteres mentés a kedvezőtlen időjárás, illetve a korlátozott látótávolság miatt nem volt lehetséges.

Mint arról korábban beszámoltunk, két hajót ért találat a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. Az egyik elsüllyedt, a másik esetében pedig mentést kellett indítani. A dróntámadásokat az orosz háború „elfogadhatatlan” eszkalációjaként értékelték.

BREAKING: A Russian drone has sunk another cargo vessel in the Black Sea, just 13 nautical miles off Constanța, Romania 4 sailors were killed while 9 were pulled out of the water alive. The crew consisted of 10 Ukrainian citizens and 3 Azeris. https://t.co/tiMLtxEQzx — Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2026

A Reuters jelentése szerint az elmúlt két hétben legalább hét teherhajót találtak el drónok a NATO-tag Románia és Bulgária partjainak közelében, és mintegy 30 tengerész haláláról vagy eltűnéséről számoltak be. Román F-16-os vadászgép-pilóták múlt hét szombaton két legújabb generációs orosz drónt lőttek le román felségvizek felett.

Csütörtökön Románia Legfelsőbb Védelmi Tanácsa bejelentette, hogy felgyorsítja az ország Fekete-tengeri akna- és drónellenes felderítő képességeinek, illetve felszerelésének fejlesztését, miután a partok közelében dróntámadások sorozata érte a kereskedelmi hajókat.