Drónok találhatták el a hajót, nyolc tengerésznek nyoma veszett

Tűz ütött ki csütörtök reggel a San Marinó-i zászló alatt közlekedő Wide Trader kereskedelmi hajó felépítményében, Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.

Újabb hajó került bajba Sulina közelében, nyolc embert keresnek

Fotó: YULII ZOZULIA / Illusztráció/AFP

Vészjelzést adott le a hajó, a legénység kétharmada eltűnt

A hajó 6 óra 58 perc körül adott le vészjelzést. A fedélzetén tizenkét ember tartózkodott, közülük négyen biztonságban vannak, nyolc tengerész holléte azonban egyelőre ismeretlen.

Az Observator forrásai szerint a hajót két drón találhatta el, ezt azonban a hatóságok hivatalosan nem erősítették meg. A beszámoló alapján az incidens után tűz keletkezett, amelyet a legénység tagjai megpróbáltak eloltani.

A Román Hajózási Hatóság Tengerészeti Koordinációs Központja azonnal kutató-mentő műveletet indított. Az Apollo mentőhajó 7 óra 10 perckor elindult a megadott helyszínre, és a román légügyi főfelügyelőség egyik helikoptere is bekapcsolódott a keresésbe.

Az eset néhány órával egy másik, Sulina közelében történt incidens után következett be, amelyben a jelentések szerint drónok találhattak el egy hajót a román felségvizeken.