Két hajó ütközött össze éjszaka, több tucat embert keresnek

Két hajó ütközött össze vasárnap este a Kongói Demokratikus Köztársaság északnyugati részén, Équateur tartományban. A baleset a Kongó folyón, Ngombe-Lukolela térségében történt.

Elsüllyedt egy hajó Kongóban.

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Elsüllyedt egy hajó Kongóban, legalább harminc halálos áldozat van

A hatóságok hétfői tájékoztatása szerint legalább harminc ember megfulladt, több tucat utast pedig továbbra is eltűntként keresnek. A mentőegységek kutatást indítottak a folyón.

Crispin Mputu tartományi belügyminiszter közölte, hogy a Kinshasából érkező, Dieu se cache nevű fémből készült hajó egy Busingából tartó, HB Super Victoire nevű fahajóval ütközött össze.

Mputu szerint az utasok szinte mindegyike a víz alatt rekedt, és a hajó is elsüllyedt.

A harminc megtalált áldozatot már eltemették.

Egy, a balesetet végignéző biztonsági tisztviselő az Associated Pressnek azt mondta, hogy a Kinshasából érkező hajó túl volt terhelve áruval. A tragédia pontos oka ugyanakkor egyelőre nem ismert.

A tartományi belügyminiszter megjegyezte, hogy számos hasonló baleset történt már az éjszaka közlekedő hajókkal. A Kongói Demokratikus Köztársaságban gyakoriak a vízi tragédiák, amelyekért rendszerint az éjszakai hajózást, a túlzsúfoltságot, a hiányos biztonsági felszerelést és az elégtelen infrastruktúrát teszik felelőssé.

Júliusban legalább húsz ember halt meg Kasai tartományban, amikor elsüllyedt egy állami vizsgákról diákokat hazaszállító fahajó.