Rejtélyes hajóroncsot találtak Montenegrónál – 167 év után derült ki az igazság

Azonosították az Aigrette nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál, Bar közelében. Az ágyúnaszád 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai-tengeren.

Illusztráció: hajóroncs a tenger mélyén.

Fotó: AFP

Három évtizedes rejtélyt oldottak meg a búvárok

A Vijesti.me montenegrói hírportál beszámolója szerint a roncsot a búvárok már mintegy három évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült egyértelműen megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó.

Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok, valamint francia levéltári dokumentumok segítségével jutottak arra a következtetésre, hogy az Aigrette roncsát találták meg.

Bar környékén több különböző történelmi korszakból származó hajóroncsot és víz alatti régészeti lelőhelyet tartanak nyilván.

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy különös maradványokat sodort elő egy heves vihar az Egyesült Államokhoz tartozó Nantucket déli partvidékén.